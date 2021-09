لا يتوقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن إبهار الجميع، متحديا قيود العمر والزمن، حيث سجل أول أمس انطلاقة بسرعة قاربت الأرقام المسجلة من أسرع اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل القناص البرتغالي هدفين في أول ظهور له بعد عودته لصفوف مانشستر يونايتد، ليقود فريقه للفوز على ضيفه نيوكاسل يونايتد 4-1 أمس الأول السبت، في المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأظهرت أرقام نشرتها صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية أن رونالدو (36 عاما) انطلق بسرعة 32.5 كيلومترا في الساعة في لقطة الهدف الثاني.

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو لا يبتعد كثيرا عن أسرع اللاعبين في الدوري الإنجليزي خلال هذا الموسم، حيث يتصدر آدم أرمسترونغ لاعب ساوثهامبتون القائمة بسرعة وصلت إلى 35.6 كيلومترا في الساعة، متبوعا بالإسباني أداما تراوري (35.4) وويلفرد زاها لاعب كريستال بالاس (34.9)

ولم يخف الهداف البرتغالي فرحته في ظهوره الأول مع مانشستر يونايتد بعد 12 عاما من مغادرة الفريق باتجاه ريال مدريد، وقال بعد المباراة "كنت متوترا للغاية لكن ربما لم يظهر علي ذلك، الاستقبال كان مذهلا، أنتمي إلى مانشستر، جئت إلى هنا في سن الـ18 وقد عاملوني بشكل مذهل، لهذا عدت، فخور للغاية بوجودي هنا وأريد الفوز".

