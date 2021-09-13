لم يكن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد سعيدا بالأداء الدفاعي لفريقه رغم تألق هجومه وفوزه الكبير 5-2 على ضيفه سيلتا فيغو في الدوري الإسباني لكرة القدم ليلة أمس الأحد.

وفي أول مباراة يخوضها في ملعب سانتياغو برنابيو منذ أول مارس/آذار 2020 بسبب أعمال التجديد، تعثر الريال في البداية واهتزت شباكه بعد 4 دقائق فقط بسبب خطأ دفاعي.

وعلق أنشيلوتي على ذلك قائلا "لم تكن ليلة مثالية؛ لقد تساهلنا كثيرا جدا أمامهم من البداية. وعلينا التحسن في هذا الجانب لأنه يجعل الأمور أكثر صعوبة علينا خلال المباريات. جاء رد فعلنا عظيما وفزنا بالمباراة، لكن لا يمكن منح المنافسين الأهداف بهذا الشكل".

ولم تتوقف أخطاء ريال مدريد الدفاعية عند الهدف الأول.

فقد هز الضيوف شباك أصحاب الأرض من جديد في الهجمة التي تلت إحراز مدريد هدف التعادل، ومن ثم تقدم فيغو 2-1 قبل أن يسدد -في المجمل- على مرمى المضيفين 11 مرة، ويحصل على عدة فرص كبيرة كان من الممكن أن تغير النتيجة.

وقال أنشيلوتي "بالتأكيد، يغيب عن التشكيلة بعض اللاعبين الأساسيين، مثل ديفيد ألابا وفيرلان ميندي، لكن علينا العمل على تجنب مثل هذه المشكلات مستقبلا".

ومنح فينيسيوس جونيور هدفا لريال لتصبح النتيجة 3-2، واحتفل بالهدف بالقفز بين الجماهير وتجمع حوله عدد كبير من المشجعين ولم يكن كثير منهم يرتدي قناع الوجه للوقاية من كورونا.

لكن أنشيلوتي رفض التعليق على طريقة احتفال اللاعب البرازيلي الذي تعرض لانتقادات واسعة النطاق في إسبانيا من جانب الجمهور والمعلقين على حد سواء.

وقال المدرب الإيطالي المخضرم "حقيقة لم أشاهد ذلك. أعرف أنه توجه نحو الجمهور الذي ساعدنا كثيرا في هذه المباراة كما أن الأجواء كانت رائعة".

وبعد الفوز، أصبح ريال مدريد يتقاسم صدارة الترتيب مع فالنسيا وأتلتيكو مدريد حامل اللقب برصيد 10 نقاط لكل فريق بعد أول 4 جولات.