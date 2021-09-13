بينها "هاتريك" لبنزيمة.. ريال مدريد يهزم سلتا فيغو بخماسية في "البرنابيو" الجديد

سجل كريم بنزيمة 3 أهداف (هاتريك) ليقود فريقه ريال مدريد للفوز على ضيفه سلتا فيغو 5-2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشهدت أيضا مباريات هذه الجولة فوز فالنسيا على أوساسونا 4-1، وأتلتيكو مدريد على إسبانيول 2-1، وريال سوسيداد على قادش بهدفين دون رد.

وفي ملعب "البرنابيو" الجديد، تقدم سلتا فيغو بهدف سجله سانتي مينا (4)، وتعادل كريم بنزيمة للريال (24)، ثم أضاف فيغو الهدف الثاني (31) عن طريق فرانكو سيرفي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الأندلسي 2-1.

وفي الشوط الثاني، انتفض الملكي وسجل لاعبوه 3 أهداف عبر بنزيمة (46 و87 من ركلة جزاء) وفينيسيوس جونيور (55)، ثم أضاف الوافد الجديد إدواردو كامافينغا أول أهدافه بقميص الميرينغي (72).

ورفع الريال رصيده إلى 10 نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف أمام فالنسيا الوصيف، وأتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث.

في المقابل توقف رصيد فيغو عند نقطة واحدة في المركز الـ18.