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كرة قدم

احتفال صاخب لمورينيو صاحب الألفية

13/9/2021

انتهت مباراة جوزيه مورينيو الألف كمدرب باحتفالات صاخبة من الرجل البرتغالي الشهير، حيث سجل ستيفان الشعراوي هدفا في الوقت بدل الضائع ليقود روما للفوز 2-1 على ساسولو، وتصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم أمس الأحد.

وسدد المهاجم الإيطالي كرة ارتدت من القائم إلى داخل المرمى ليحقق روما الفوز في مباراة سدد فيها كل فريق في القائم، وحُرم ساسولو من التعادل في اللحظات الأخيرة بسبب التسلل.

وتركت النتيجة روما في الصدارة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات وبفارق الأهداف عن ميلان ونابولي.

وأظهر مورينيو فرحته بالهدف المتأخر، عبر الركض باتجاه اللاعبين والاحتفال معهم أمام الجماهير الحاضرة في المدرجات.

وكانت النتيجة أفضل احتفال بالألفية المميزة للمدرب البرتغالي الذي حقق الفوز في 639 مباراة، وأحرز 25 لقبا.

المصدر : مواقع إلكترونية + وكالات

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يستعد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لقيادة روما أمام ساسولو، غدا الأحد، بالمرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وهي المباراة التي ستسمح لـ “سبيشل وان” بدخول نادي الألف مباراة.

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