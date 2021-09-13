انتهت مباراة جوزيه مورينيو الألف كمدرب باحتفالات صاخبة من الرجل البرتغالي الشهير، حيث سجل ستيفان الشعراوي هدفا في الوقت بدل الضائع ليقود روما للفوز 2-1 على ساسولو، وتصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم أمس الأحد.

وسدد المهاجم الإيطالي كرة ارتدت من القائم إلى داخل المرمى ليحقق روما الفوز في مباراة سدد فيها كل فريق في القائم، وحُرم ساسولو من التعادل في اللحظات الأخيرة بسبب التسلل.

وتركت النتيجة روما في الصدارة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات وبفارق الأهداف عن ميلان ونابولي.

وأظهر مورينيو فرحته بالهدف المتأخر، عبر الركض باتجاه اللاعبين والاحتفال معهم أمام الجماهير الحاضرة في المدرجات.

Classic Mourinho 😌 pic.twitter.com/KjjoQJH0jM — Football on BT Sport (@btsportfootball) September 12, 2021

وكانت النتيجة أفضل احتفال بالألفية المميزة للمدرب البرتغالي الذي حقق الفوز في 639 مباراة، وأحرز 25 لقبا.