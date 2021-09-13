إنجاز جديد لميسي في سن الـ34

سيكون الأرجنتيني ليونيل ميسي النجم الجديد بفريق باريس سان جيرمان الفرنسي اللاعب الأعلى تصنيفا في لعبة "فيفا 22" الخاصة بأجهزة "البلاي ستيشن" (Play Station) للألعاب الإلكترونية.

وسيتم الكشف عن النسخة الأحدث للعبة "فيفا" مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وستشهد ارتداء ميسي لقميص ناد آخر غير برشلونة للمرة الأولى.

وستكون الفرصة متاحة أمام اللاعبين لوضع ميسي بجانب البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي في خط هجوم سان جيرمان.

ويبلغ تصنيف ميسي 93، ويأتي بعده كل من نيمار ومبابي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والحارس السلوفيني يان أوبلاك وصانع اللعب البلجيكي كيفين دي بروين الذين حصلوا جميعا على تصنيف 91.

وسيكون بإمكان عشاق مانشستر يونايتد الاستعانة برونالدو الذي عاد إلى "أولد ترافورد" بعد غياب 12 عاما.

ويعتبر القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي اللاعب الوحيد بخلاف ميسي الذي حصل على تصنيف أعلى من رونالدو، إذ بلغ تصنيفه 92.

وحطم ليفاندوفسكي الرقم القياسي للأسطورة الألماني جيرد مولر بتسجيله 41 هدفا خلال موسم 2020-2021 من البوندسليغا ليقود بايرن ميونخ للقب.

وجاء الهداف المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في المركز الثاني عشر بتنصيف بلغ 89 نقطة.