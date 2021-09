حادثة إريكسن تتكرر بالملاعب الدانماركية.. أبو علي يتوقف قلبه ويفقد الوعي خلال مباراة رسمية

توقفت مباراة بدوري الدرجة الثانية الدانماركي لكرة القدم اليوم السبت بعد تعرض لاعب للانهيار داخل أرض الملعب لتتم الاستعانة بجهاز الصدمات الكهربائية لإسعافه.

وأعادت هذه الواقعة إلى الأذهان حادث انهيار قائد المنتخب الدانماركي في يورو 2020 كرستيان إريكسن.

وسقط وسام أبو علي (22 عاما) لاعب فريق فيندسيسيل على أرض الملعب بعد مرور حوالي 60 دقيقة من المباراة أمام لينجبي، وتلقى العلاج داخل الملعب، بحسب وكالة أنباء "ريتزاو".

وجرى نقل أبو علي إلى المستشفى وهو فاقد الوعي، بحسب صحيفة "نورديسكي".

Another terrifying scene in Danish football. First it was Christian Eriksen, then Ahmed Daghim and Wessam Abou Ali has also just collapsed in a game between Vendsyssel FF and Lyngby, and he has been taken to the hospital.

