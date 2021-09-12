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مدرب باريس سان جيرمان: مبابي يحب النادي

بوتشيتينو: مبابي محترف رائع ولاعب مذهل وولد جيد (رويترز)
بوتشيتينو: مبابي محترف رائع ولاعب مذهل وولد جيد (رويترز)
12/9/2021

أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان أن نجمه الشاب كيليان مبابي يكن الكثير من الحب للفريق رغم التكهنات التي أثيرت حول رغبته في الانتقال لريال مدريد، الشهر الماضي.

ورفض سان جيرمان 3 عروض من ريال لبيع مبابي (22 عاما) آخرها كان بقيمة 200 مليون يورو، بحسب عدد من التقارير الإعلامية.

ويرتبط النجم الشاب بعقد مع سان جيرمان حتى نهاية الموسم الجاري، وحتى الآن لم يوقع على عقد جديد.

وخرج مبابي قبل 11 دقيقة من نهاية لقاء فاز فيه سان جيرمان على كليرمون برباعية نظيفة، حيث تكفل بتسجيل الهدف الثالث، لكن تردد أن صافرات وصيحات الاستهجان تعالت من قبل مجموعة من الجماهير بملعب حديقة الأمراء أثناء خروج مبابي من الملعب.

وقال بوتشيتينو في مؤتمر صحفي "لم أسمع الصافرات، لكني سمعت صوت التصفيق لدى ذهابه لتنفيذ ضربة ركنية الشوط الثاني وسط مشاعر الحب من جانب كل جماهير باريس".

وتابع "هو محترف رائع، لاعب مذهل وولد جيد، يكن الكثير من الحب لهذا النادي، لقد أظهر ذلك منذ قدومه".

وقال أيضا "إنه يركز على التطور كل يوم، مساعدة الفريق وتحقيق الأهداف، لقد أظهر احتراما كبيرا كل يوم لهذا النادي، ينبغي الإشادة به".

المصدر : وكالات

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