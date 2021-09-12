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كرة قدم

محاضرة ودرس في الأخلاق.. خسارة يوفنتوس تثير خلافا بين أليغري وسباليتي

12/9/2021

واصل نادي يوفنتوس انطلاقته المخيبة في الدوري الإيطالي، وخسر أمس أمام نابولي، وهي النتيجة التي يبدو أنها أثرت على المدرب ماسيلميانو أليغري الذي دخل في مشادات مع نظيره لوتشيانو سباليتي.

واتهم أليغري مدرب نابولي بمحاولة التأثير على قرارات الحكم والضغط على الحكم الرابع للمباراة، وهي الاتهامات التي رد عليها سباليتي بقوة.

وقال مدرب نابولي خلال مؤتمر صحفي بعد المباراة "لم أتحدث مع الحكم، لا يمكن أن يحدث ذلك"، واشتكى سباليتي من تجاهل أليغري له ورفض مصافحته بعد المباراة رغم التوجه نحوه لمبادلته التحية، وقال "لقد واصل المشي وتجاهلني. خسرت في الكثير من المرات أمام يوفنتوس، وبمجرد أن فزت يلقي عليّ محاضرة عن الأخلاق؟".

وجاء فوز نابولي على يوفنتوس 2-1، ليزيد من متاعب نادي "السيدة العجوز" الذي فشل للمرة الثانية في آخر 52 موسما في الفوز في أول 3 مباريات في الدوري.

ويتصدر نابولي المسابقة بـ9 نقاط من 3 مباريات، في حين تراجع يوفنتوس إلى المركز الـ16 وله نقطة واحدة.

المصدر : مواقع إلكترونية

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