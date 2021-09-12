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كرة قدم

فيرغسون يكشف عن دوره في عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد

الابتسامة تعلو وجه فيرغسون وهو يشاهد رونالدو في أول ظهور له مع مانشستر يونايتد (رويترز)
الابتسامة تعلو وجه فيرغسون وهو يشاهد رونالدو في أول ظهور له مع مانشستر يونايتد (رويترز)
12/9/2021

قد يكون أسعد شخص شاهد تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في أول مباراة له بملعب أولد ترافورد، هو مدربه السابق وأسطورة مانشستر يونايتد السير أليكس فيرغسون.

وظهرت الابتسامة على وجه فيرغسون وهو جالس في المدرجات لمشاهدة "الابن العائد" بعد 12 عاما من مغادرة الفريق، وهي العودة التي كان له دور كبير فيها.

وأدلى فيرغسون بتصريحات على هامش وجوده في ملعب مسرح الأحلام أمس السبت، وقال "أنا متحمس مثل أي شخص آخر، إنه يوم رائع لمانشستر يونايتد. لقد ساهم كثيرون في عودة رونالدو، وساهمت أيضا عند معرفتي بأنه يود العودة، وسارت الأمور بشكل جيد".

وأضاف المدرب الذي كان وراء التعاقد مع رونالدو في عام 2003 قادما من سبورتنغ لشبونة "انتهت الأمور بشكل مريح بالنسبة لي لأنني لا أستطيع أن أتخيله يلعب لمان سيتي، لا أعتقد أن أي شخص يمكنه ذلك"، في إشارة إلى الأخبار التي تحدثت عن اقتراب رونالدو من مانشستر سيتي قبل إتمام صفقة عودته إلى ملعب مسرح الأحلام.

وتابع فيرغسون في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية "تحدثت إلى عائلة غليزرس (المالكة للنادي) وتمت الصفقة بعد ذلك".

وبخصوص التأثير المحتمل لرونالدو، قال المدرب البالغ من المعمر 79 عاما "أعتقد أنه سيكون له تأثير على اللاعبين الشباب على وجه الخصوص، لديه الخبرة اللازمة لذلك".

ولم يتأخر رونالدو في التأكيد على دوره المهم مع الفريق، حيث سجل هدفين وقاد النادي للفوز 4-1 على نيوكاسل، وأحرز لقب رجل المباراة، وسط هتافات وتشجيع منقطع النظير من جماهير مانشستر يونايتد الحاضرة في الملعب.

المصدر : ديلي ميل

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