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كرة قدم

رئيس الليغا: برشلونة يعاني من عقدة نقص أمام ريال مدريد

خافيير تيباس قال إن رحيل ميسي عن برشلونة كان يمكن تجنبه (رويترز)
خافيير تيباس قال إن رحيل ميسي عن برشلونة كان يمكن تجنبه (رويترز)
12/9/2021

قال رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس إن رحيل لوينيل ميسي كان يمكن تجنبه، واعتبر أن نادي برشلونة يعاني من عقدة نقص أمام ريال مدريد.

وعاد تيباس -في حوار مع صحيفة "سبورت" (SPORT) الإسبانية- للحديث حول رحيل ميسي عن برشلونة مجانا نحو باريس سان جيرمان، وقال "ربما رحيل ميسي كان أكثر ألما (مقارنة بالنجوم الذين رحلوا من الليغا)، لأني أعتبره بشكل شخصي اللاعب الأفضل في التاريخ".

واعتبر أن النجم الأرجنتيني "لم يستحق الرحيل بهذا الشكل"، وأكد أن خروجه لم يكن حتميا وكان يمكن تجنبه لأن "رحيله لم يكن لأسباب اقتصادية"، وفقا لتعبيره.

من جانب آخر، أكد تيباس أن نادي برشلونة كان موافقا على صفقة الليغا مع صندوق استثمار لضخ أكثر من ملياري يورو في المسابقة، وقال إن إدارة النادي الكتالوني انسحبت من الصفقة بعد انسحاب ريال مدريد، وقال إن النادي الكتالوني يعاني من "عقدة نقص" أمام الريال، واتهم رئيس النادي الملكي فلورونتينو بيريز بأنه "اختطف برشلونة".

ويخوض تيباس مواجهة شرسة ضد بيريز ورئيس برشلونة جوان لابورتا، بسبب مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي يقوده الرئيسان إلى جانب أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس.

كما تزايدت الخلافات مؤخرا بعد رفض ريال مدريد وبرشلونة صفقة الليغا مع صندوق "سي في سي" (CVC) للاستثمارات، والتي تتضمن ضخ 2.7 مليار يورو في الدوري مقابل حصول الصندوق على 10% من الأرباح وحصة بالنسبة نفسها من معظم الأعمال التجارية للدوري.

المصدر : مواقع إلكترونية

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