جماهير برشلونة تهجر "الكامب نو"

أزمات متتالية تتهاطل على فريق برشلونة، فبعد الضائقة الاقتصادية التي عصفت في النادي ويحاول إدارة البرسا إيجاد الحلول، تأتي مسألة هجران الجماهير للـ "كامب نو" لتزيد الطين بلة.

وكشفت التفاصيل الصادمة يوم الجمعة الماضي، لتظهر أن 31 ألف تذكرة فقط طلبت من أصل 40 ألفا متوفرة لمواجهة بايرن ميونخ في دوري الأبطال، الثلاثاء المقبل.

وما يقض مضاجع إدارة الفريق الكتالوني ليس غياب الجماهير عن مباراة في دور المجموعات، بل في أن اللقاء سيجمعه بأحد كبار أوروبا.

وهذه الحادثة ليس معزولة بل ظهرت حتى في مباراته السابقة في الليغا ضد خيتافي حيث لم تبع جميع التذاكر، وبقيت نحو 100 بطاقة لم تطلب من أصل 20 ألفا متوفرة.

وهذه الأرقام، تدفع إدارة "البلوغرانا" للتفكير وطرح عدة أسئلة، بينها: