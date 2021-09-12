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جماهير برشلونة تهجر "الكامب نو"

تذاكر مباراة برشلونة وبايرن بدوري الأبطال لم تبع بكاملها بعد (رويترز)
تذاكر مباراة برشلونة وبايرن بدوري الأبطال لم تبع بكاملها بعد (رويترز)
12/9/2021

أزمات متتالية تتهاطل على فريق برشلونة، فبعد الضائقة الاقتصادية التي عصفت في النادي ويحاول إدارة البرسا إيجاد الحلول، تأتي مسألة هجران الجماهير للـ "كامب نو" لتزيد الطين بلة.

وكشفت التفاصيل الصادمة يوم الجمعة الماضي، لتظهر أن 31 ألف تذكرة فقط طلبت من أصل 40 ألفا متوفرة لمواجهة بايرن ميونخ في دوري الأبطال، الثلاثاء المقبل.

وما يقض مضاجع إدارة الفريق الكتالوني ليس غياب الجماهير عن مباراة في دور المجموعات، بل في أن اللقاء سيجمعه بأحد كبار أوروبا.

وهذه الحادثة ليس معزولة بل ظهرت حتى في مباراته السابقة في الليغا ضد خيتافي حيث لم تبع جميع التذاكر، وبقيت نحو 100 بطاقة لم تطلب من أصل 20 ألفا متوفرة.

وهذه الأرقام، تدفع إدارة "البلوغرانا" للتفكير وطرح عدة أسئلة، بينها:

  • هل كان هناك فجوة في العلاقة بين النادي والجماهير التي كانت تتوق للعودة إلى الملاعب؟
  • هل فقدت الجماهير حماسها ورغبتها في مشاهدة مباريات الفريق بعد رحيل ميسي؟
  • هل فقدت آملها في هزيمة فريق مثل البايرن؟
المصدر : ماركا

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