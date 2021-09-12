بهدفه رقم 100.. صلاح ينضم لقائمة عظماء البريميرليغ

بات النجم الدولي المصري محمد صلاح (هداف فريق ليفربول) أحدث المنضمين إلى قائمة العظماء في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما وصل إلى هدفه رقم 100 في مسيرته بالمسابقة العريقة في 162 مباراة.

وسجل "الملك المصري" الهدف الأول لليفربول في مرمى مضيفه ليدز يونايتد بملعب "إيلاند رود" اليوم الأحد في المرحلة الرابعة للبطولة.

وكان صلاح أحرز 98 هدفا مع ليفربول بالدوري الإنجليزي منذ انضمامه للفريق الأحمر في يونيو/حزيران 2017، بعدما سبق له أن سجل هدفين في المسابقة مع فريقه السابق تشلسي الذي لعب في صفوفه بين يناير/كانون الثاني 2014 ويناير/كانون الثاني 2015.

وبات صلاح -الذي يحتل المركز الثاني حاليا في قائمة أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز- على بعد 4 أهداف فقط لمعادلة عدد أهداف النجم الإيفواري المعتزل ديدييه دروغبا الذي يتصدر القائمة حتى الآن برصيد 104 أهداف.

يذكر أن النجم السابق "للريدز" روبي فاولر سجل 100 هدف في 124 مباراة، يليه المهاجم هاري كين نجم توتنهام الذي وصل لهدفه رقم 100 في 141 مباراة، ثم سيرجيو أغويرو، الهداف السابق لمانشستر سيتي الذي سجل هدفه الـ100 في 147 مباراة، والفرنسي تيري هنري النجم السابق لأرسنال الذي وصل هدفه الـ100 في 160 مباراة، ثم محمد صلاح الذي يحتل المركز الخامس في القائمة.

يذكر أن هذا هو الهدف الثالث "للفرعون المصري" في المسابقة خلال الموسم الحالي بعدما سبق له التسجيل في مرمى نورويتش سيتي وتشلسي، متأخرا بفارق هدف واحد عن صدارة هدافي البطولة التي يتقاسمها حاليا مايكل أنطونيو وبرونو فيرنانديز لاعبا ويستهام يونايتد ومانشستر يونايتد على الترتيب.