واصل فريق يوفنتوس عروضه السيئة في الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم بعدما فشل في الحفاظ على تقدمه بهدف أمام مضيفه نابولي ليخسر 1-2 اليوم السبت في الجولة الثالثة من الكالتشيو.

وتقدم يوفنتوس بهدف سجله ألفارو موراتا في الدقيقة العاشرة، وتعادل ماتيو بوليتانو لنابولي في الدقيقة الـ57، قبل أن يسجل كاليدو كوليبالي هدف الفوز في الدقيقة الـ85.

وتوقف رصيد يوفنتوس عند نقطة واحدة في المركز الـ14، فيما رفع نابولي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب.

ويبدو أن يوفنتوس يعاني هجوميا بعد رحيل كريستيانو رونالدو هدافه الأبرز خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، والذي تألق اليوم مع فريقه الجديد مانشستر يونايتد وسجل ثنائية ليقوده للفوز 4-1 على نيوكاسل في البريميرليغ.

