يستعد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لقيادة روما أمام ساسولو، غدا الأحد، بالمرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وهي المباراة التي ستسمح لـ "سبيشل وان" بدخول نادي الألف مباراة.

وستكون مباراة الغد رقم ألف في مسيرة هذا المدرب، ليكون بذلك رقم 48 الذي يدخل هذا النادي الخاص، في قائمة يتصدرها أسطورة مانشستر يونايتد السير ألكس فيرغسون بـ 2155 مباراة.

ويتصدر المدرب البرتغالي قائمة مدربي الألفية من حيث نسبة الفوز في مبارياته، حيث حقق مورينيو الانتصار في 63.7% من المواجهات.

وقد بدأ مسيرته التدريبية قبل 21 عاما مع بنفيكا، وقاد عددا من الفرق الكبرى من بينها ريال مدريد وتشلسي وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد، وتوج مورينيو خلال مسيرته بـ 25 لقبا، من بينها لقبا دوري أبطال، ونجح في التتويج بالدوري في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا.

وتعليقا على هذا الحدث التاريخي، قال مورينيو "90 ألف دقيقة، بالإضافة إلى الوقت الإضافي… هذا كثير، لم يتغير شيء في داخلي، كشخص أو مدرب".

وأضاف في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا" (Football Italia) "كل ما يحدث لي يعطيني إحساسا بأني مررت بنفس التجربة سابقا، ولا شيء يفاجئني. هذه قيمة الخبرة، رأس مال يميل الكثيرون إلى التقليل منه، لكن في كرة القدم والحياة: الخبرة لها قيمة كبيرة جدا".

وتابع مورينيو "يبقى أهم شيء هو المباراة التالية والتي تليها وما بعدها حتى المباراة الأخيرة. أريد أن أفوز بالمباريات، وأن أمنح السعادة لنادي روما".