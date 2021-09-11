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كرة قدم

مليار يورو.. خطوة أخرى من ريال مدريد قبل التعاقد مع مبابي

عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في يونيو/حزيران المقبل (غيتي)
عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في يونيو/حزيران المقبل (غيتي)
11/9/2021

رغم أن سوق الانتقالات أغلقت نهاية الشهر الماضي من دون تحقيق حلم ريال مدريد في التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، فإن النادي الملكي يواصل التحضير لتوقيع اتفاق مبدئي مع المهاجم الفرنسي الشاب مطلع العام المقبل.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في يونيو/حزيران المقبل، ويحق له التفاوض مع أي فريق بداية من يناير/كانون الثاني المقبل.

وذكرت تقارير الصحافة الإسبانية أن ريال مدريد واثق من الاتفاق مع النجم الفرنسي مطلع العام المقبل، على أن ينتقل للفريق بداية الموسم القادم.

وأشارت تلك التقارير إلى أن ريال مدريد جهز العقد الذي سيربط مبابي بالنادي الملكي حتى 2028، براتب سنوي يصل إلى 30 مليون يورو، مع مكافأة قد تصل إلى 80 مليون يورو عند التوقيع على العقد.

وفي أحدث تسريب لبنود العقد المرتقب، نقلت صحيفة "أس" (AS) الإسبانية معلومات تؤكد أن العقد سيتضمن بندا جزائيا بمليار يورو، لتحصين اللاعب من أطماع الفرق الأخرى.

وسبق لريال مدريد أن وضع بند المليار يورو في عقد نجمه السابق كريستيانو رونالدو، كما أن العقد الحالي للمهاجم كريم بنزيمة يتضمن شرطا جزائيا بالمبلغ نفسه.

وكان ريال مدريد عرض 180 مليون يورو للتعاقد مع مبابي في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن إدارة باريس سان جيرمان رفضت التفاوض، وأكدت تمسكها باللاعب (22 عاما).

وتسعى إدارة النادي الباريسي لإقناع مبابي بالتجديد والاستمرار مع الفريق الذي عزز صفوفه خلال هذا الموسم بصفقات من العيار الثقيل، وفي مقدمتها التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

المصدر : مواقع إلكترونية

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