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زلاتان إبراهيموفيتش: الكرة الذهبية خسرتني وأنا الأفضل وأود الاختفاء من العالم

إبراهيموفيتش يستعد لخوض موسم جديد مع ميلان مقتربا من عيد ميلاده الأربعين (مواقع التواصل)
إبراهيموفيتش يستعد لخوض موسم جديد مع ميلان مقتربا من عيد ميلاده الأربعين (مواقع التواصل)
11/9/2021

ظهر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش وفيا لعاداته في حوار مطول مع مجلة فرانس فوتبول، وقال إنه غير مهووس بالمقارنة مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، واعترف بأنه يفتقد التتويج بلقب واحد فقط.

ورد "السلطان" على سؤال بشأن إمكانية تحسره على عدم التتويج بالكرة الذهبية، وغيابه عن المرشحين لنيل الجائزة، حيث كان أفضل مركز له عام 2013 حين جاء رابعا، وقال "الكرة الذهبية هي التي خسرتني ولست من خسر التتويج بها، لا أعلم معايير منح الجائزة ولكني غير مهووس بها".

إبراهيموفيتش (39 عاما) توج بلقب الدوري في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، وسجل أكثر من 500 هدف في مسيرته، لكنه يتحسر على لقب واحد لم يستطع تحقيقه وهو دوري أبطال أوروبا، وقال "لو فزت بها، سيكون ذلك رائعا. لم أفز باللقب لكن هذا لا يجعلني لاعبا أسوأ. الأمر أشبه حين يقول لي البعض: زلاتان لم تفز بكأس العالم، أنت لست لاعبا جيدا. حسنا، من الأسهل الفوز بكأس العالم عندما تكون فرنسيا وليس سويديا".

وأضاف "بالنسبة لدوري الأبطال، كلما طال الانتظار، كان الفوز أكثر متعة، أليس كذلك؟ لا يزال لدي أهداف أريد تحقيقها، فزت بكل شيء ما عدا دوري أبطال أوروبا. لكنني لا أشكو لأنني حققت أكثر من الكثير من اللاعبين. أنا سعيد".

وعند الحديث عن مقارنته بميسي ورونالدو، أجاب النجم المخضرم "إذا كنت تتحدث عن القدرات، فأنا لست أقل منهما. إذا نظرت إلى الألقاب، فأنا لم أفز بدوري الأبطال.. لكنني لا أعرف كيف يتم التقييم. عندما تفعل أشياء جيدة بشكل جماعي ستأتي الألقاب الفردية بالتبع. لا يمكن للفرد أن يكون جيدا إذا كان الأداء الجماعي غير جيد، في قرارة نفسي أعتقد أني الأفضل في العالم".

وحول موقعه من بين الأفضل في تاريخ اللعبة، أجاب "لا أعتقد أنه من المناسب مقارنة اللاعبين ببعضهم البعض. لقد لعب كل واحد في جيله، مع لاعبين مختلفين، من الصعب المقارنة. أعتقد أن كل شخص لديه قصته".

من جانب آخر، تحدث إبراهيموفيتش عن خططه لما بعد الاعتزال، وقال "أريد أن أختفي. عندما تعيش في هذا العالم كما أعيش، فأنت تعلم ما ستمر به ذهنيا وجسديا. لذا، أريد فقط أن أختفي وأستمتع بحياتي".

المصدر : مواقع إلكترونية

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