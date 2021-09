استهل كريستيانو رونالدو فترته الثانية في مانشستر يونايتد، بتسجيل هدف قبل نهاية الشوط الأول أمام نيوكاسل يونايتد في ملعب أولد ترافورد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وتابع النجم البرتغالي كرة مرتدة من الحارس فريدي وودمان بعد تسديدة ميسون غرينوود ليهز رونالدو الشباك من مسافة قريبة.

وقضى اللاعب البالغ 36 عاما 6 مواسم في يونايتد بين 2003 و2009، وتوج بـ 8 ألقاب كبرى، وعاد للفريق قادما من يوفنتوس الشهر الماضي بعد التعاقد لعامين.

وأحرز رونالدو 118 هدفا مع النادي الإنجليزي فترته الأولى قبل الانتقال لريال مدريد الذي حقق معه 4 ألقاب بدوري أبطال أوروبا.

Live reaction for Cristiano Ronaldo‘s Goal and first ever SIUUUU at Old Trafford. #mufc #MUNNEW pic.twitter.com/u6RZfH98Dq

— Dominik (@xPelekick) September 11, 2021