انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

رونالدو يسجل أول أهدافه في فترته الثانية مع مانشستر يونايتد

رونالدو يهز الشباك في أول مشاركة له مع يونايتد (غيتي)
رونالدو يهز الشباك في أول مشاركة له مع يونايتد (غيتي)
11/9/2021-|آخر تحديث: 11/9/202106:21 PM (مكة المكرمة)

استهل كريستيانو رونالدو فترته الثانية في مانشستر يونايتد، بتسجيل هدف قبل نهاية الشوط الأول أمام نيوكاسل يونايتد في ملعب أولد ترافورد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وتابع النجم البرتغالي كرة مرتدة من الحارس فريدي وودمان بعد تسديدة ميسون غرينوود ليهز رونالدو الشباك من مسافة قريبة.

وقضى اللاعب البالغ 36 عاما 6 مواسم في يونايتد بين 2003 و2009، وتوج بـ 8 ألقاب كبرى، وعاد للفريق قادما من يوفنتوس الشهر الماضي بعد التعاقد لعامين.

وأحرز رونالدو 118 هدفا مع النادي الإنجليزي فترته الأولى قبل الانتقال لريال مدريد الذي حقق معه 4 ألقاب بدوري أبطال أوروبا.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

محاضرة ودرس في الأخلاق.. خسارة يوفنتوس تثير خلافا بين أليغري وسباليتي

حادثة إريكسن تتكرر بالملاعب الدانماركية.. أبو علي يتوقف قلبه ويفقد الوعي خلال مباراة رسمية

إريكسن بعد سقوطه فاقدا الوعي خلال مباراة الدانمارك أمام فنلندا (رويترز)

بالفيديو- “عادت الأيام الرائعة”.. ماذا قال رونالدو وسولشاير بعد رباعية مانشستر يونايتد؟

سولشاير يعانق رونالدو بعد المباراة (رويترز)

يحتل المركز الـ14.. يوفنتوس ما بعد رونالدو يواصل عروضه السيئة ويخسر أمام نابولي بالدوري الإيطالي

الهزيمة تظهر على وجوه لاعبي يوفنتوس بعد تسجيل نابولي الهدف الثاني (رويترز)
الأكثر قراءة

بعضها أصغر من ثقب الإبرة.. هل تقنيا يمكن إدخال شرائح إلكترونية في تطعيمات فيروس كورونا؟

هناك مشكلة هندسية قد تعيق زرع الشريحة بحقنة اللقاح لأن دائرة الترانزستورات مربعة أما الإبرة فهي دائرية ولا يتجاوز قطرها الداخلي 0.6 ملليمتر (رويترز)

والداه نفيا تورطه في تلك الحادثة.. من هو محمد عطا المصري المتهم في هجمات 11 سبتمبر/أيلول؟

أحداث 11 سبتمبر/أيلول (مواقع التواصل الاجتماعي)

شاهد.. خسارة مذلة لهوليفيلد في مواجهة علق عليها دونالد ترامب

الحكم أوقف المواجهة بعد دقيقة و49 ثانية فقط (وكالة الأناضول)

يقتلون معنويا بلا رحمة.. لماذا يجب رفض التعايش مع الشخصيات السامة؟

الشخصية السامة تستخدم دائما عبارات غير لائقة وتعبيرات عدائية دون اكتراث (مواقع التواصل الاجتماعي)