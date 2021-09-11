قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد إلى فوز ثمين 4-1 على نيوكاسل يونايتد في ملعب أولد ترافورد، وذلك في أول مباراة يخوضها مع الفريق في فترته الثانية بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وسجل اللاعب الهدف الأول في الدقيقة 45 من متابعة جيدة لكرة مرتدة من الحارس فريدي وودمان بعد تسديدة ميسون غرينوود، ليهز رونالدو الشباك من مسافة قريبة.

The Old Trafford crowd after Cristiano Ronaldo scored 🤩🔴 pic.twitter.com/z3iZFrDrBV — United Zone (@ManUnitedZone_) September 11, 2021

وتعادل خافيير مانكييو لنيوكاسل في الدقيقة 56، لكن رونالدو عاود التقدم بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 62 من تسديدة صاروخية على حدود منطقة الجزاء فشل الحارس في التصدي لها.

They said Ronaldo is 36 and can't cope with the physicality of the premier league — 2 goals in his first 60minspic.twitter.com/5VlJhMk4CJ — UtdFaithfuls (@UtdFaithfuls) September 11, 2021

وعزز برونو فيرنانديز تقدم مانشستر يونايتد بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 80، واختتم جيسي لينغارد الرباعية قبل النهاية مباشرة.

ورفع يونايتد رصيده إلى 10 نقاط ليتصدر البريميرليغ مؤقتا، بينما رصيد نيوكاسل توقف عند نقطة واحدة في المركز 17.

وقضى رونالدو البالغ 36 عاما 6 مواسم في يونايتد بين 2003 و2009، وتوج بـ 8 ألقاب كبرى، وعاد للفريق قادما من يوفنتوس الشهر الماضي بعدما قضى 3 مواسم بإيطاليا.

وأحرز النجم البرتغالي 118 هدفا مع النادي الإنجليزي فترته الأولى قبل الانتقال لريال مدريد الذي حقق معه 4 ألقاب بدوري أبطال أوروبا.