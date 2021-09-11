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ثنائية رونالدو تقود مانشستر يونايتد للفوز على نيوكاسل وصدارة البريميرليغ

رونالدو بعد تسجيله الهدف الأول بمرمى نيوكاسل بالبريميرليغ (رويترز)
رونالدو بعد تسجيله الهدف الأول بمرمى نيوكاسل بالبريميرليغ (رويترز)
11/9/2021-|آخر تحديث: 11/9/202107:09 PM (مكة المكرمة)

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد إلى فوز ثمين 4-1 على نيوكاسل يونايتد في ملعب أولد ترافورد، وذلك في أول مباراة يخوضها مع الفريق في فترته الثانية بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وسجل اللاعب الهدف الأول في الدقيقة 45 من متابعة جيدة لكرة مرتدة من الحارس فريدي وودمان بعد تسديدة ميسون غرينوود، ليهز رونالدو الشباك من مسافة قريبة.

وتعادل خافيير مانكييو لنيوكاسل في الدقيقة 56، لكن رونالدو عاود التقدم بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 62 من تسديدة صاروخية على حدود منطقة الجزاء فشل الحارس في التصدي لها.

وعزز برونو فيرنانديز تقدم مانشستر يونايتد بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 80، واختتم جيسي لينغارد الرباعية قبل النهاية مباشرة.

ورفع يونايتد رصيده إلى 10 نقاط ليتصدر البريميرليغ مؤقتا، بينما رصيد نيوكاسل توقف عند نقطة واحدة في المركز 17.

وقضى رونالدو البالغ 36 عاما 6 مواسم في يونايتد بين 2003 و2009، وتوج بـ 8 ألقاب كبرى، وعاد للفريق قادما من يوفنتوس الشهر الماضي بعدما قضى 3 مواسم بإيطاليا.

وأحرز النجم البرتغالي 118 هدفا مع النادي الإنجليزي فترته الأولى قبل الانتقال لريال مدريد الذي حقق معه 4 ألقاب بدوري أبطال أوروبا.

المصدر : الجزيرة

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