قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد إلى فوز ثمين 4-1 على نيوكاسل يونايتد في ملعب أولد ترافورد، وذلك في أول مباراة يخوضها مع الفريق في فترته الثانية بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وسجل اللاعب الهدف الأول في الدقيقة 45 من متابعة جيدة لكرة مرتدة من الحارس فريدي وودمان بعد تسديدة ميسون غرينوود، ليهز رونالدو الشباك من مسافة قريبة.

وتعادل خافيير مانكييو لنيوكاسل في الدقيقة 56، لكن رونالدو عاود التقدم بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 62 من تسديدة صاروخية على حدود منطقة الجزاء فشل الحارس في التصدي لها.

They said Ronaldo is 36 and can't cope with the physicality of the premier league — 2 goals in his first 60minspic.twitter.com/5VlJhMk4CJ

— UtdFaithfuls (@UtdFaithfuls) September 11, 2021