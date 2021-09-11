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كرة قدم

تعرّف على أقل النجوم أجرا في الدوري الإنجليزي

نجوم في الدوري الإنجليزي لا يحصلون على رواتب تناسب مردودهم مع فرقهم (رويترز)
نجوم في الدوري الإنجليزي لا يحصلون على رواتب تناسب مردودهم مع فرقهم (رويترز)
11/9/2021

يُعد لاعبو كرة القدم من بين الرياضيين الأعلى أجرًا في العالم، وشهدت رواتب نجوم اللعبة قفزات كبيرة في السنوات الأخيرة، لكن بعض اللاعبين الصاعدين ما زالوا يتقاضون مبالغ صغيرة لا تتناسب مع نجوميتهم ودورهم في الأندية والمنتخبات.

واستعرض تقرير نشره موقع "سبورتس كيدا" (sportskeeda) 4 نجوم شباب في الدوري الإنجليزي يتقاضون رواتب منخفضة للغاية مقارنة بزملائهم.

سكوت مكتوميناي

يعدّ سكوت مكتوميناي أحد أبرز لاعبي مانشستر يونايتد حاليا، لكن راتب النجم الأسكتلندي لا يتجاوز 20 ألف جنيه إسترليني (27 ألف دولار) في الأسبوع.

ومن المتوقع أن يكون ماكتوميناي الخيار الأول للمدرب سولشاير في خط الوسط خلال الموسم الجديد، مما يعني أنه يستحق أكثر بكثير من الراتب الحالي، خاصة عند مقارنته -على سبيل المثال- بزميله فيل جونز الذي يحصل على 75 ألف جنيه إسترليني (103 آلاف دولار) أسبوعيا.

فيل فودين

فيل فودين أحد أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم الأوروبية حاليًا، وأصبح عنصرا أساسيا في تشكيلة مانشستر سيتي المرصعة بالنجوم خلال الموسم الماضي.

ويحصل الشاب الإنجليزي حاليًا على 30 ألف جنيه إسترليني (41 ألف دولار) في الأسبوع، ويمتد عقده الحالي إلى 2024. وكانت هناك تكهنات بأن السيتي مستعد لتقديم عقد جديد يضاعف أجر فودين 3 مرات، ولكن لم يُعلن عن أي شيء رسمي حتى الآن.

بوكايو ساكا

لاعب منتخب إنجلترا (19 عامًا)، وأحد أفضل المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية حاليا، ووقّع مؤخرًا عقدًا طويل الأجل مع أرسنال، وسيحصل بموجبه على 30 ألف جنيه إسترليني (41 ألف دولار) في الأسبوع.

ويعدّ هذا الراتب جيدا مقارنة بعقده السابق، حيث كان يحصل على 10 آلاف جنيه إسترليني (13 ألف دولار) في الأسبوع، لكنه لا ينسجم مع إمكاناته الكبيرة وموهبته.

ديكلان رايس

يُعد اللاعب الدولي الإنجليزي أحد أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه يحصل على 62 ألف جنيه إسترليني (85 ألف دولار) في الأسبوع.

وارتبط نجم وست هام بالانتقال إلى مانشستر يونايتد أو تشلسي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتقول التقارير إن فريقه سيعرض عليه عقدا جديدا يضمن له الحصول على ضعف راتبه الحالي.

يذكر أن كريستيانو يعد أغلى اللاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي بـ510 آلاف جنيه إسترليني (705 آلاف دولار) أسبوعيا، متبوعا بالبلجيكي كيفين دي بروين الذي يحصل على 400 ألف جنيه إسترليني (553 ألف دولار) أسبوعيا.

المصدر : مواقع إلكترونية

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