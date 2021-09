تعرّف على أقل النجوم أجرا في الدوري الإنجليزي

يُعد لاعبو كرة القدم من بين الرياضيين الأعلى أجرًا في العالم، وشهدت رواتب نجوم اللعبة قفزات كبيرة في السنوات الأخيرة، لكن بعض اللاعبين الصاعدين ما زالوا يتقاضون مبالغ صغيرة لا تتناسب مع نجوميتهم ودورهم في الأندية والمنتخبات.

واستعرض تقرير نشره موقع "سبورتس كيدا" (sportskeeda) 4 نجوم شباب في الدوري الإنجليزي يتقاضون رواتب منخفضة للغاية مقارنة بزملائهم.

يعدّ سكوت مكتوميناي أحد أبرز لاعبي مانشستر يونايتد حاليا، لكن راتب النجم الأسكتلندي لا يتجاوز 20 ألف جنيه إسترليني (27 ألف دولار) في الأسبوع.

