أبدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سعادة غامرة بعدما أزاح الأسطورة البرازيلي بيليه من على عرش هدافي منتخبات اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم، قائلا إنه كان بمثابة حلم بالنسبة له وقد تحقق.
باريس سان جيرمان يحقق الفوز الخامس على التوالي ويبتعد بصدارة الدوري الفرنسي
حقق فريق باريس سان جيرمان فوزه الخامس على التوالي في الموسم الحالي من الدوري الفرنسي لكرة القدم، واكتسح ضيفه كليرمون 4-0 اليوم السبت في الجولة الخامسة للمسابقة.
وتقدم أندير هيريرا بهدفين لسان جيرمان في الدقيقتين 20 و31، وأضاف كيليان مبابي الهدف الثالث في الدقيقة 55، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف منفردا بصدارة الهدافين في المسابقة.
⚡️ من قادر على اللحاق بكيليان مبابي ؟ 🤪#الدوري_الفرنسي #مبابي pic.twitter.com/awWUjloDV0
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 11, 2021
واختتم النجم السنغالي إدريسا غانا غاي رباعية سان جيرمان في الدقيقة 65.
وفي غياب ليونيل ميسي ونيمار بعد استبعادهما من تشكيلة المباراة عقب عودتهما المتأخرة بعد المشاركة مع الأرجنتين والبرازيل على الترتيب في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، تألق مبابي الذي تعافى مؤخرا من إصابة في ربلة الساق، وشكل خطورة دائمة على مرمى كليرمون.
الفوز رفع رصيد سان جيرمان إلى 15 نقطة ليبتعد بصدارة ليغ 1، في حين توقف رصيد كليرمون عند 8 نقاط في المركز الثالث.