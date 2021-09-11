حقق فريق باريس سان جيرمان فوزه الخامس على التوالي في الموسم الحالي من الدوري الفرنسي لكرة القدم، واكتسح ضيفه كليرمون 4-0 اليوم السبت في الجولة الخامسة للمسابقة.

وتقدم أندير هيريرا بهدفين لسان جيرمان في الدقيقتين 20 و31، وأضاف كيليان مبابي الهدف الثالث في الدقيقة 55، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف منفردا بصدارة الهدافين في المسابقة.

واختتم النجم السنغالي إدريسا غانا غاي رباعية سان جيرمان في الدقيقة 65.

وفي غياب ليونيل ميسي ونيمار بعد استبعادهما من تشكيلة المباراة عقب عودتهما المتأخرة بعد المشاركة مع الأرجنتين والبرازيل على الترتيب في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، تألق مبابي الذي تعافى مؤخرا من إصابة في ربلة الساق، وشكل خطورة دائمة على مرمى كليرمون.

الفوز رفع رصيد سان جيرمان إلى 15 نقطة ليبتعد بصدارة ليغ 1، في حين توقف رصيد كليرمون عند 8 نقاط في المركز الثالث.