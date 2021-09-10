أبدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سعادة غامرة بعدما أزاح الأسطورة البرازيلي بيليه من على عرش هدافي منتخبات اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم، قائلا إنه كان بمثابة حلم بالنسبة له وقد تحقق.

وتصدر ميسي قائمة هدافي منتخبات اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، بعدما سجل ثلاثية (هاتريك) قاد بها المنتخب الأرجنتيني للفوز على نظيره البوليفي 3-0 مساء الخميس (صباح الجمعة بتوقيت غرينتش) ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

ميسي يبكي خلال احتفال منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أميركا مع الجماهير ! 🇦🇷😢#ميسي #الأرجنتين_بوليفيا pic.twitter.com/svEMlJhRUQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 10, 2021

وانفرد ميسي بالرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف يسجله لاعب لمنتخب بلاده على مستوى منتخبات أميركا الجنوبية، بعد هدفيه الثاني والثالث في شباك بوليفيا حيث رفع رصيده إلى 79 هدفا.

وعادل ميسي (34 عاما) رقم بيليه بتسجيل الهدف الدولي رقم 77 له عندما افتتح التسجيل للأرجنتين في الدقيقة 14، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 64، قبل أن يكمل ثلاثيته ويعزز رقمه بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 88.

ولم يستطع ميسي السيطرة على دموعه بعدما حطم رقم بيليه، وذلك بعد أشهر من قيادة المنتخب الأرجنتيني للتتويج بلقب كوبا أميركا، وهو الأول للأرجنتين منذ 28 عاما.

وقال ميسي "كنت أحلم بهذا منذ فترة طويلة وأشكر الله أنه تحقق.. إنها لحظة استثنائية نظرا لكيفية حدوثها بعد هذا الانتظار الطويل".

وأضاف "لم يكن هناك أفضل من تحقيق هذا والاحتفال به هنا، هو أمر مذهل.. عائلتي عانت كثيرا أيضا. أنا سعيد للغاية الآن".

وتجدر الإشارة إلى أن ميسي سجل سابع ثلاثية (هاتريك) له بقميص منتخب بلاده، لكنها الثلاثية الأولى للمنتخب في الأرجنتين، وبذلك حافظ الفريق على سجله خاليا من الهزائم في 22 مباراة متتالية، كان أولها في 2019.