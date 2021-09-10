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كريستيانو رونالدو: عودتي إلى مانشستر يونايتد ليست لقضاء عطلة بل للفوز بالبطولات

رونالدو يرد التحية للجماهير أثناء دخوله للتدريب مع مانشستر يونايتد (رويترز)
رونالدو يرد التحية للجماهير أثناء دخوله للتدريب مع مانشستر يونايتد (رويترز)
9/9/2021-|آخر تحديث: 10/9/202102:29 AM (مكة المكرمة)

قال كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد -أمس الخميس- إن عودته إلى أولد ترافورد ليست لقضاء عطلة، وإنه يأمل في أن يثبت قدراته مرة أخرى من خلال تقديم أداء جيد خلال السنوات المقبلة.

وقضى المهاجم البرتغالي البالغ من العمر 36 عاما، 6 مواسم في يونايتد بين عامي 2003 و2009، وفاز معه بـ8 ألقاب كبرى، وعاد إلى أولد ترافورد قادما من يوفنتوس الشهر الماضي في عقد يمتد لعامين.

وبعد حصوله على القميص الشهير رقم 7 مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، يأمل رونالدو في بلوغ المستويات المرتفعة التي حققها في فترته الأولى في النادي.

وقال رونالدو في مقابلة نشرها موقع النادي على الإنترنت اليوم "لهذا أنا هنا. لست هنا للاستمتاع بعطلة. ما حققته هنا كان جيدا، بالفوز بأشياء مهمة وارتديت هذا القميص من قبل سنوات عديدة".

وأضاف النجم البرتغالي في المقابلة الصحفية الأولى منذ عودته إلى أولد ترافورد "لكني هنا من أجل الفوز بالألقاب مرة أخرى. أنا قادر على ذلك أنا وزملائي بالفريق. مستعد للانطلاق. إنها فرصة جيدة بالنسبة لي وللجماهير وللنادي للتقدم خطوة للأمام".

ويرجح أن يكون الظهور الأول لرونالدو -الذي سجل 118 هدفا مع يونايتد- في فترته الثانية عندما يستضيف نيوكاسل يونايتد بملعب أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي الممتاز غدا السبت، حيث عزز النادي هذا الترجيح بنشره ثلاثيته في مرمى نيوكاسل بقميص الشياطين الحمر.

المصدر : رويترز

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