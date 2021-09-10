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سولشاير يعلن موعد أول مباراة رسمية لرونالدو مع مانشستر يونايتد وماذا أضاف للفريق

رونالدو يتقدم لاعبي مانشستر يونايتد على واجهة ملعب أولد ترافورد (رويترز)
رونالدو يتقدم لاعبي مانشستر يونايتد على واجهة ملعب أولد ترافورد (رويترز)
10/9/2021-|آخر تحديث: 10/9/202111:45 PM (مكة المكرمة)

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن كريستيانو رونالدو سيبدأ فترته الثانية مع النادي بمباراة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدا السبت، لكنه لم يؤكد إن كان المهاجم البرتغالي سيشارك أساسيا.

وعاد رونالدو إلى صفوف يونايتد قادما من يوفنتوس بعد التعاقد لعامين، ويتطلع لزيادة غلته بعد 118 هدفا في أولد ترافورد خلال فترته الأولى التي حقق خلالها 8 ألقاب كبرى في 6 مواسم.

وأقر سولشاير بأن عودة رونالدو رفعت المعنويات في يونايتد، مشيرا إلى أن اللاعب البالغ عمره 36 عاما "تدرب طوال الأسبوع" وجلب معه "عقلية الفوز".

وأضاف "خاض فترة إعداد جيدة مع يوفنتوس، ولعب مع المنتخب، وقضى أسبوعا جيدا معنا، وسيكون في الملعب بالتأكيد في وقت ما".

وتابع المدرب النرويجي "الاحترام متبادل بيننا، لكنه يعرف أنني يجب أن أتخذ القرارات الخاصة بتحديد متى يلعب ومتى يغيب، ووظيفتي أن أخرج أفضل ما لديه ويأتي هذا من التواصل، لا يحتاج مني أن أقول له ماذا يفعل، يتطلع الجميع إليه، وسيكون قائدا في غرفة الملابس".

ويستعيد رونالدو القميص رقم "7" مجددا، وقال سولشاير إن صاحب الرقم سابقا مهاجم أوروغواي إدينسون كافاني لم تكن لديه مشكلة في تركه إلى النجم البرتغالي.

وأوضح "إدينسون كان لاعبا بارزا، وتألق في الموسم الماضي، والتخلي عن قميصه يظهر احترامه لكريستيانو، وهما من أفضل اللاعبين المحترفين ومن أفضل الشخصيات".

ويغيب لاعب الوسط فريد عن تشكيلة يونايتد بعد المشاركة بتصفيات كأس العالم مع البرازيل.

المصدر : رويترز
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