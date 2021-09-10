ستكون الفرصة متاحة أمام البرتغالي كريستيانو رونالدو لإضافة رقم جديد لجعبة أرقامه القياسية عقب عودته لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم.

ولم يسبق لأي لاعب تخطى الـ36 عاما في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) أن سجل أهدافا أكثر من الـ32 هدفا التي سجلها تيدي شرينغهام، وهناك 4 لاعبين فقط في هذه الفئة العمرية بلغت أهدافهم رقما مكونا من عددين.

وبإمكان رونالدو تخطي شرينغهام بسهولة، إذا سار على نفس نهجه في هز الشباك خلال مواسمه الثلاثة الأخيرة مع يوفنتوس، إذ سجل خلالها 101 هدف في 134 مباراة بجميع المسابقات، وهو رقم كبير مقارنة بعمره في منتصف العقد الرابع.

وسجل رونالدو في فترته الأولى مع مانشستر يونايتد (2003 حتى 2009) 118 هدفا في 291 مباراة.

ونشرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" تقريرا عن أبرز اللاعبين الذين سجلوا في نفس عمر رونالدو.

في حال فاتكم شيء اليوم! 😅@Cristiano قد عاد إلى بيته 🔴#يونايتد — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) August 27, 2021

1- تيدي شرينغهام (32 هدفا لفريق توتنهام، بورتسموث، ويستهام)

ويعد شرينغهام أكبر اللاعبين والهدافين في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لعب في أعلى مستوى حتى بلغ 40 عاما. وعندما يتعلق الأمر بفئة رونالدو العمرية فإن شرينغهام يتفرد في صدارتها، إذ بلغ عامه الـ36 في موسم 2001-2002، واحتفل بهدف سجله في مباراة ديربي شمال لندن أمام أرسنال، قبل أن يضيف أهدافا أخرى أمام ويستهام وليستر، كما سجل أيضا في آخر يوم من عامه الـ35 هدفا أمام ليدز .

وأضاف 12 هدفا آخرين لتوتنهام في الموسم التالي، و9 أهداف لبورتسموث في 2003-2004، قبل أن ينهي مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيل 8 أهداف في موسمين مع الهامرز.

2- ليس فرديناند (15 هدفا لويستهام، ليستر وبولتون)

ربما تكون أفضل فترة يتم تذكره فيها هي فتراته مع كوينز بارك رينجرز، نيوكاسل، وتوتنهام، وترك فرديناند الفريق الأخير بعد 6 أسابيع فقط من بلوغه عامه الـ36.

وسجل فرديناند 12 هدفا في موسم مثير مع ليستر سيتي، حيث كان أحرز الجزء الأكبر من أهدافه في هذا العمر، إذ سجل هدفين في موسمين ونصف الموسم التي قضاها مع ويستهام وسجل هدفا مع بولتون.

3- جيانفرانكو زولا (14 هدفا مع تشلسي)

كانت أفضل مواسم المهاجم الإيطالي مع تشلسي بعدما بلغ عامه الـ36 عشية موسم 2002-2003.

وتضمنت أهدافه الـ14 هدفين في مانشستر سيتي، وفي المباراة التي فاز فيها فريقه على بلاكبيرن 3-2 والتي شهدت عودة تشلسي مرتين في النتيجة، بينما سجل هدفين أمام شروسبيري في كأس الاتحاد الإنجليزي ليرتفع رصيد أهدافه إلى 16 هدفا في جميع المسابقات، قبل أن يعود لبلاده للعب مع كالياري.

4- غاري سبيد (13 هدفا مع بولتون)

يحتل لاعب خط الويلزي المركز السادس من حيث أكثر مشاركات في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ شارك في 535 مباراة وسجل 80 هدفا مع فرق ليدز، وإيفرتون، ونيوكاسل، وبولتون.

سجل أكثر من سدس هذه الأهداف بقليل بعدما بلغ عامه الـ36، حيث سجل 8 أهداف في موسم 2006-2007 ليساعد بولتون إنهاء الدوري محتلا المركز السابع.

أفضل ما تبقى

سجل ريان غيغز جناح فريق مانشستر يونايتد في أول 21 موسما قضاها في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما سجل 4 أهداف وهو يبلغ 35 عاما أو أكثر. وأحرز 9 أهداف بعد هذا العمر وعادله بيتر كراوتش في سنواته الرائعة مع ستوك سيتي.

فقط 54 لاعبا سجلوا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تخطوا عامهم الـ36، بمجموع أهداف 217 هدفا، حيث سجل كل من جون وارك وغاريث مكاولي وغراهام ألكسندر 7 أهداف، في حين سجل كل من جوردون ستراشان وفرانك لامبارد 6 أهداف.

ويوجد في القائمة أيضا بيتر شمايكل، حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي سجل هدفا واحدا في الدوري الإنجليزي الممتاز لفريق أستون فيلا أمام إيفرتون في 2001، قبل شهر واحد من بلوغه عامه الـ38.