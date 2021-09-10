قال فيدريكو كيروبيني مدير الرياضة في يوفنتوس إن ناديه اضطر لبيع كريستيانو رونالدو في أغسطس/آب الماضي لأن اللاعب طلب ذلك، وأضاف أن رحيل المهاجم البرتغالي الدولي ربما يكون بداية لتغييرات في النادي الإيطالي.

وعاد رونالدو (36 عاما) لناديه السابق مانشستر يونايتد بعد أن أمضى 3 أعوام في صفوف يوفنتوس، فاز خلالها بلقب الدوري مرتين وأحرز 101 هدف.

وأشار كيروبيني في تصريحات صحفية نقلتها عنه صحيفة توتوسبورت "لنقل إنه لم يكن هناك مجال للإبقاء على رونالدو بعد أن تحدث إلينا بالطريقة التي تكلم بها معنا. كان لابد من الرحيل. كان واضحا تماما في التعبير عن رغبته ولم يكن بوسعنا إرغام لاعب على البقاء في مكان ضد رغبته".

وبعد رحيل رونالدو استعاد يوفنتوس خدمات مويزي كين من إيفرتون بناء على عقد إعارة لمدة عامين.

وقال كيروبيني إن التعاقد مع كين (21 عاما) ربما يؤشر إلى سياسة جديدة تتعلق بالانتقالات في يوفنتوس لأن "كين ليس بديلا لرونالدو لكنه عنصر في إطار خطة تهدف للاستمرار في الفوز ضمن مشروع مختلف".

وأضاف "بيع رونالدو يمثل نهاية لمرحلة وعودة لاعب شاب تمثل بداية لمرحلة أخرى".

وعبر كيروبيني عن تفاؤله بقرب تمديد التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا الذي ينتهي عقده الحالي مع النادي الصيف المقبل.

وذكرت تقارير سابقة أن راتب رونالدو الضخم -الذي يتعدى 30 مليون يورو سنويا- كان يرهق ميزانية يوفنتوس خاصة بعد جائحة كورونا، وأن رحيله قد يمكن النادي من ضم العديد من المواهب بنفس التكلفة أو أقل بكثير.

ويعد ريال مدريد من أبرز الأندية التي تتبع سياسة ضم المواهب الشابة السنوات الأخيرة، حيث تحتفظ ببعضها وتعير آخرين حتى ينضجوا كرويا، وتربط رئيس يوفنتوس ونظيره في ريال علاقة قوية قد تكون أثرت على الاتجاه لهذه السياسة الجديدة.