تحديد موعد محاكمة لاعب مانشستر سيتي المسجون بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي

بات من المقرر أن يمثل الفرنسي بنيامين ميندي مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي للمحاكمة أوائل العام المقبل، وذلك بعد عدة اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن الظهير الأيسر لمانشستر سيتي ظهر في المحكمة ليؤكد اسمه فقط خلال جلسة استماع دامت لنحو 45 دقيقة في محكمة "شيستر كراون" اليوم الجمعة، التي حددت 24 يناير/كانون الثاني 2022 موعدا لمحاكمته على 4 تهم اغتصاب وتهمة اعتداء جنسي.

وجلس اللاعب (27 عاما) عاقدا ذراعيه، وهو يستمع إلى الإجراءات من مترجمه الفرنسي الجالس خلفه في قفص الاتهام.

ولم تشهد الجلسة توجيه تهم إليه أو تقديم أي مرافعات، لكنها تناولت إلى حد كبير بعض الأمور الإدارية والإجراءات.

وستعقد جلسة استماع أخرى في 15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في حين قالت إيلينور، محامية ميندي، سوف نقدم في جلسة الاستماع القادمة طلبا لرفض تلك التهم في ذلك التاريخ.

ويقال إن التهم المزعومة التي حدثت مع 3 سيدات مختلفات، منهن فتاة عمرها أقل من 18 عاما، قد جرت في منزله في "طريق وينسلي" في بريتسبري، شيشير.

وتم اتهام ميندي في 26 أغسطس/آب الماضي، بارتكاب 3 حوادث اغتصاب وقعت في أكتوبر/تشرين الأول 2020، بالإضافة إلى الاعتداء الجنسي على امرأة في أوائل شهر يناير/كانون الثاني من العام الجاري.

كما أنه تم اتهامه باغتصاب امرأة أخرى الشهر الماضي.

وتم رفض إطلاق سراح نجم الدوري الإنجليزي بكفالة الشهر الماضي، وهو الآن قيد الحبس الاحتياطي في مدينة ليفربول الإنجليزية.

ويلعب ميندي لمانشستر سيتي منذ عام 2017 حينما انضم إليه قادما من موناكو الفرنسي، وقد تم إيقافه من جانب ناديه بعد توجيه الاتهامات له وبقائه قيد التحقيق.

وجلس ميندي في القفص إلى جانب متهم آخر وهو لويس ساها ماتوري (40 عاما) الذي يواجه 4 تهم بالاغتصاب.

وتتعلق التهم الموجهة للويس ساها بـ3 مشتكيات تزيد أعمارهن عن 16 عاما ويقال إن تلك الحوادث جرت فيما بين أبريل/نيسان وأغسطس/آب من العام الجاري.