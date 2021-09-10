انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

تحديد موعد محاكمة لاعب مانشستر سيتي المسجون بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي

السيارة التي نقل فيها ميندي إلى مقر المحكمة. (غيتي)
السيارة التي نقل فيها ميندي إلى مقر المحكمة. (غيتي)
10/9/2021-|آخر تحديث: 10/9/202109:58 PM (مكة المكرمة)

بات من المقرر أن يمثل الفرنسي بنيامين ميندي مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي للمحاكمة أوائل العام المقبل، وذلك بعد عدة اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن الظهير الأيسر لمانشستر سيتي ظهر في المحكمة ليؤكد اسمه فقط خلال جلسة استماع دامت لنحو 45 دقيقة في محكمة "شيستر كراون" اليوم الجمعة، التي حددت 24 يناير/كانون الثاني 2022 موعدا لمحاكمته على 4 تهم اغتصاب وتهمة اعتداء جنسي.

وجلس اللاعب (27 عاما) عاقدا ذراعيه، وهو يستمع إلى الإجراءات من مترجمه الفرنسي الجالس خلفه في قفص الاتهام.

ولم تشهد الجلسة توجيه تهم إليه أو تقديم أي مرافعات، لكنها تناولت إلى حد كبير بعض الأمور الإدارية والإجراءات.

وستعقد جلسة استماع أخرى في 15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في حين قالت إيلينور، محامية ميندي، سوف نقدم في جلسة الاستماع القادمة طلبا لرفض تلك التهم في ذلك التاريخ.

ويقال إن التهم المزعومة التي حدثت مع 3 سيدات مختلفات، منهن فتاة عمرها أقل من 18 عاما، قد جرت في منزله في "طريق وينسلي" في بريتسبري، شيشير.

وتم اتهام ميندي في 26 أغسطس/آب الماضي، بارتكاب 3 حوادث اغتصاب وقعت في أكتوبر/تشرين الأول 2020، بالإضافة إلى الاعتداء الجنسي على امرأة في أوائل شهر يناير/كانون الثاني من العام الجاري.

كما أنه تم اتهامه باغتصاب امرأة أخرى الشهر الماضي.

وتم رفض إطلاق سراح نجم الدوري الإنجليزي بكفالة الشهر الماضي، وهو الآن قيد الحبس الاحتياطي في مدينة ليفربول الإنجليزية.

ويلعب ميندي لمانشستر سيتي منذ عام 2017 حينما انضم إليه قادما من موناكو الفرنسي، وقد تم إيقافه من جانب ناديه بعد توجيه الاتهامات له وبقائه قيد التحقيق.

وجلس ميندي في القفص إلى جانب متهم آخر وهو لويس ساها ماتوري (40 عاما) الذي يواجه 4 تهم بالاغتصاب.

وتتعلق التهم الموجهة للويس ساها بـ3 مشتكيات تزيد أعمارهن عن 16 عاما ويقال إن تلك الحوادث جرت فيما بين أبريل/نيسان وأغسطس/آب من العام الجاري.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

بالفيديو- رونالدو على موعد مع رقم قياسي جديد في البريميرليغ

رونالدو بقميص مانشستر يونايتد (مواقع التواصل)

بالفيديو.. سولشاير يعلن موعد أول مباراة رسمية لرونالدو مع مانشستر يونايتد وماذا أضاف للفريق

رونالدو يتقدم لاعبي مانشستر يونايتد على واجهة ملعب أولد ترافورد (رويترز)

أغويرو: ضحيت بالمال للانضمام لبرشلونة ورحيل ميسي صدمني لكنه لم يشعرني بالندم

ميسي وعن يمينه أغويرو تربطهما صداقة وطيدة (مواقع التواصل)

أسرار رحيل رونالدو.. ماذا حدث؟ وكيف جعل يوفنتوس يسير على خطى ريال مدريد؟

رونالدو طلب الرحيل من يوفنتوس (غيتي)
الأكثر قراءة

مسيرات تضامنية وتحركات لنصرتهم.. إسرائيل تعتقل 4 من الأسرى الستة الفارين وتقصف مواقع في غزة

من هو الطبيب حازم الجولاني الذي أعدمته إسرائيل اليوم على أبواب المسجد الأقصى؟

الشهيد الطبيب حازم الجولاني أعدمته شرطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس مساء اليوم الجمعة (الجزيرة نت)

بعضها أصغر من ثقب الإبرة.. هل تقنيا يمكن إدخال شرائح إلكترونية في تطعيمات فيروس كورونا؟

هناك مشكلة هندسية قد تعيق زرع الشريحة بحقنة اللقاح لأن دائرة الترانزستورات مربعة أما الإبرة فهي دائرية ولا يتجاوز قطرها الداخلي 0.6 ملليمتر (رويترز)

من زنازين غوانتانامو إلى الحكم.. قصة 5 مسؤولين في حكومة طالبان

تعمدت قيادة حركة طالبان تعيين القادة الخمسة الذين أفرج عنهم من معتقل غوانتانامو عام 2014 بمناصب رفيعة في حكومتها (رويترز)