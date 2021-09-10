كشف المهاجم الأرجنتيني سيرغيو أغويرو أنه ضحى بالمال من أجل الانضمام إلى برشلونة، وأكد أنه غير نادم على قراره رغم رحيل صديقه المقرب ليونيل ميسي من النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية نفسها.

وانضم أغويرو إلى برشلونة في صفقة انتقال مجانية قادما من مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وقال إنه سعيد بقراره حتى لو اضطر للموافقة على خفض راتبه.

وقال النجم الأرجنتيني في تصريحات إذاعية "بالتأكيد سأوقع لبرشلونة مرة أخرى فقط من أجل الاسم. كثيرون مستعدون للتخلي عن المال مقابل الانضمام للنادي".

وأضاف "خلال المحادثات مع برشلونة كنت أعرف المصاعب المالية التي يعاني منها وقلت لوكيل أعمالي إنني لا أهتم بالمال، وإن ما أريده هو الانضمام إلى برشلونة فقط حتى لو كان ذلك يعني الحصول على أموال أقل مما كنت أحصل عليه في سيتي".

وأكد أغويرو أنه لم يتحدث مع ميسي حول رحيله عن برشلونة، كما نفى تقارير إعلامية تحدثت عن وجود بند في عقده يتيح له ترك النادي الكتالوني في حالة رحيل مواطنه ميسي.

وقال المهاجم إنه شعر بالصدمة عندما سمع برحيل ميسي عن برشلونة مثل الجميع.

وأردف "اخترع أحدهم حكاية وجود بند بعقدي يتيح لي الرحيل إذا رحل ليو. ما حدث أنني تعرضت لإصابة خلال الموعد المحدد لتقديمي وحدث هذا بعد أيام قليلة من رحيل ميسي".