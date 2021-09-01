سجل النجم كريستيانو رونالدو هدفين وأنقذ البرتغال من خسارة أمام أيرلندا في التصفيات الأوروبية لكأس العالم 2022 في قطر، وسجل رقما قياسيا جديدا تربع به على عرش كرة القدم العالمية.

وضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات المجموعة الأولى أهدر رونالدو ركلة جزاء في الدقيقة الـ15، وتقدم الضيوف في النتيجة في الدقيقة الـ45 برأسية متقنة من جون أغان.

وفي الشوط الثاني حاول منتخب البرتغال العودة في النتيجة، ودفع المدرب فرناندو سانتوس بعدد من اللاعبين بحثا عن تعديل النتيجة وتفادي خسارة قد تكون مكلفة في مشوار التأهل للمونديال.

وانتظرت الجماهير إلى غاية اللحظات الأخيرة من المباراة حين سجل رونالدو هدفين في الدقيقتين الـ89 والسادسة من الوقت بدل الضائع، ليمنح بلاده فوزا ثمينا انفردت بفضله بصدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، بفارق 3 نقاط أمام منتخب صربيا الذي خاض 3 لقاءات فقط، فيما احتلت لوكسمبورغ المركز الثالث بـ6 نقاط، وبقي منتخبا جزر فارو وأذربيجان بلا رصيد من النقاط.

وبهذين الهدفين رفع رونالدو رصيده التهديفي مع منتخب البرتغال إلى 111 هدفا، لينفرد بصدارة قائمة الهدافين التاريخيين على المستوى الدولي، بفارق هدفين أمام صاحب الرقم القياسي السابق النجم الإيراني المعتزل علي دائي.