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كرة قدم

الاتحاد الإنجليزي يتهم تشلسي بالفشل في ضبط سلوك لاعبيه أمام ليفربول

مشادة حادة بين لاعبي تشلسي وليفربول (غيتي)
مشادة حادة بين لاعبي تشلسي وليفربول (غيتي)
1/9/2021

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء إن تشلسي يواجه تهمتين تتعلقان بالسلوك غير المنضبط خلال التعادل العصيب 1-1 مع ليفربول في الدوري الممتاز مطلع الأسبوع الجاري.

وشهدت المباراة في ملعب أنفيلد ثورة غضب من لاعبي تشلسي ضد الحكم أنطوني تيلور بعد طرد المدافع ريس جيمس بسبب لمسة يد أهدت ليفربول ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.

وذكر الاتحاد الإنجليزي -في بيان له- "من المزعوم أن تشلسي أخفق في ضبط سلوك لاعبيه في الدقيقة 48 بالشوط الأول وبعد صفارة نهاية الشوط خلال المباراة ضد ليفربول يوم السبت".

ويملك النادي اللندني مهلة حتى يوم الجمعة (بعد غد) للرد.

ووضع كاي هافرتس فريقه تشلسي في المقدمة قبل أن يعادل محمد صلاح من ركلة جزاء أثارت الجدل.

وحافظ تشلسي على التعادل رغم النقص العددي ليتجنب الفريقان الهزيمة في أول 3 مباريات بالموسم.

المصدر : رويترز
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