قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء إن تشلسي يواجه تهمتين تتعلقان بالسلوك غير المنضبط خلال التعادل العصيب 1-1 مع ليفربول في الدوري الممتاز مطلع الأسبوع الجاري.

وشهدت المباراة في ملعب أنفيلد ثورة غضب من لاعبي تشلسي ضد الحكم أنطوني تيلور بعد طرد المدافع ريس جيمس بسبب لمسة يد أهدت ليفربول ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.

وذكر الاتحاد الإنجليزي -في بيان له- "من المزعوم أن تشلسي أخفق في ضبط سلوك لاعبيه في الدقيقة 48 بالشوط الأول وبعد صفارة نهاية الشوط خلال المباراة ضد ليفربول يوم السبت".

ويملك النادي اللندني مهلة حتى يوم الجمعة (بعد غد) للرد.

