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أندية البريميرليغ تواصل الاستحواذ على النجوم وبذخ الانتقالات رغم أزمة كورونا

رونالدو عاد إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف (مواقع التواصل)
رونالدو عاد إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف (مواقع التواصل)
1/9/2021

أنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 1.5 مليار دولار في يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين بسوق الانتقالات الصيفية، وهو أقل إجمالي إنفاق لها منذ عام 2015، لكنه يظل أعلى من المتوقع وسط أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك حسب ما نشرته شركة "ديلويت" (Deloitte) لتدقيق الحسابات.

ويمثل هذا الرقم انخفاضا بنسبة 11% عما حدث بسوق الانتقالات في يوليو/تموز وأغسطس/آب العام الماضي (2020)، والتي شهدت انخفاضا بنسبة 9% عن عام 2019، ليتسبب ذلك في انخفاض متتالي في إجمالي الإنفاق للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية بين عامي 2008 و2010، وذلك وفقا لديلويت.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" (PA Medya) أن التحليل الذي نشرته "ديلويت" أظهر التأثر المستمر الذي عانت منه كرة القدم على المستوى المالي بسبب أزمة كورونا، بالإضافة إلى زيادة نسبة اللاعبين المنتقلين مجانا من 20% إلى 22%، وذلك رغم زيادة عدد اللاعبين الموقعين للأندية من 132 لاعبا العام الماضي إلى 148 في العام الجاري 2021.

وتعاقدت أندية الدوري الإنجليزي مع عدد كبير من النجوم أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو من يوفنتوس الإيطالي، كما زادت التعاقدات مع اللاعبين مجانا، حيث تعاقدت كل الأندية باستثناء 4 فقط في العام الجاري، وذلك بالمقارنة مع 8 أندية العام الماضي.

وعلى الرغم من الانخفاض في إجمالي الإنفاق، فإن مجموع ما تم إنفاقه في اليوم الأخير من سوق الانتقالات وصل إلى 206 ملايين دولار.

وظل الدوري الإنجليزي أكثر بطولة دوري أنفقت فيها الأندية على الانتقالات بمبلغ 770 مليون دولار، وهو ما يفوق ما تم إنفاقه في الدوري الإسباني بـ76 مليون والدوري الإيطالي بـ69 مليون والدوري الفرنسي بـ21 مليون دولار.

وشهدت تلك الدوريات الثلاثة تسجيل انخفاض للمرة الثانية على التوالي في صافي الإنفاق، فيما كانت بطولة الدوري الألماني "بوندسليغا" البطولة الوحيدة التي سجلت زيادة.

المصدر : الجزيرة + الألمانية

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