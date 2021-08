تجمع عدد من مشجعي برشلونة خارج منزل المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اليوم الاثنين، أملا في رؤية أفضل لاعبي النادي على مر العصور، وعبروا عن حزنهم لرحيله عن كامب نو بعد ارتباط استمر 21 عاما.

وأعلن ميسي أمس الأحد رحيله عن النادي الكتالوني بعد فشل مفاوضات تجديد التعاقد، وأقر بأن بعض الأندية تواصلت معه، ومنها باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي أفصح عنه نتيجة ضغط الأسئلة عليه، لكنه لم يصرح بباقي الأندية التي تفاوضه.

People outside Messi’s house shout “Where is Leo Messi? We are going to laugh at Messi.”

From behind the door Thiago Messi (8 years old) replies “and I am going to laugh at your parents”

😭😭 pic.twitter.com/cTN20brhpP

— MC (@CrewsMat19) August 9, 2021