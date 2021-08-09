تجمع عدد من مشجعي برشلونة خارج منزل المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اليوم الاثنين، أملا في رؤية أفضل لاعبي النادي على مر العصور، وعبروا عن حزنهم لرحيله عن كامب نو بعد ارتباط استمر 21 عاما.

وأعلن ميسي أمس الأحد رحيله عن النادي الكتالوني بعد فشل مفاوضات تجديد التعاقد، وأقر بأن بعض الأندية تواصلت معه، ومنها باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي أفصح عنه نتيجة ضغط الأسئلة عليه، لكنه لم يصرح بباقي الأندية التي تفاوضه.

People outside Messi’s house shout “Where is Leo Messi? We are going to laugh at Messi.” From behind the door Thiago Messi (8 years old) replies “and I am going to laugh at your parents” 😭😭 pic.twitter.com/cTN20brhpP — MC (@CrewsMat19) August 9, 2021

وقال أحد الحضور -واسمه كريستيان غارسيا، وكان يرتدي قميص برشلونة الذي يحمل رقم 10 الخاص بميسي- "أشعر بحزن بالغ بسبب رحيل اللاعب الذي شجعته دوما، والذي يعد قدوة بالنسبة لي، هذا مؤلم كثيرا لي".

وقال غونزالو مورينو، الذي يشجع برشلونة ومنتخب الأرجنتين الذي ينتمي إليه له ميسي أيضا؛ "لا أعتقد أن النادي قام بما يكفي لضمان استمراره في صفوفه".

شاهد | بدموع الحزن استقبل مشجعو نادي #برشلونة خبر مغادرة ليونيل #ميسي النادي الإسباني pic.twitter.com/JajWo74fYl — وطننا (@watanouna) August 6, 2021

وعمّ الحزن مشجعي برشلونة منذ إعلان فشل تجديد تعاقد ميسي مع النادي، وتتطور إلى بكاء وعويل بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده اللاعب أمس الأحد بملعب كامب نو، حتى أن بعض المشجعين ظلوا حتى المساء خارج الملعب لا يصدقون رحيل أيقونتهم.

بحزن وصدمة كبيرة.. مشجعو نادي #برشلونة الإسباني🇪🇸 يبكون بحرقة أمام ملعب الكامب نو بعد إعلان النادي مغادرة ليونيل #ميسي.. #شاهد🔻 pic.twitter.com/hG7XzLb5hj — Arabi21 TV (@Arabi21TV) August 6, 2021

ولم يكشف ميسي (34 عاما) عن خططه الفورية، لكن بعد أن ذكرت صحيفة "ليكيب" (L’Équipe) الفرنسية الجمعة الماضي أنه في طريقه للانضمام إلى باريس سان جيرمان، وتوجيه بعض الأسئلة إليه بهذا الشأن خلال المؤتمر الصحفي، أكد النجم الأرجنتيني أن انضمامه لنادي العاصمة الفرنسية "احتمال قائم" مع وجود احتمالات أخرى.

وأكد ميسي أنه حتى المؤتمر الصحفي لم يتفق على الانضمام لأي ناد، ولم يحزم أمره بعد، مؤكدا أنه كان يعتقد استمراره في كامب نو بعد الاتفاق على عقد مدته 5 أعوام يتضمن خفض راتبه بنسبة 50% قبل انهيار الصفقة الأسبوع الماضي، مما أصابه بالصدمة والحزن الشديد، على حد قوله.