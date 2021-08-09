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مشجعو برشلونة يبكون رحيل ميسي ويتجمعون أمام منزله

ميسي يبكي في المؤتمر الصحفي أمس الأحد (غيتي)
ميسي يبكي في المؤتمر الصحفي أمس الأحد (غيتي)
9/8/2021

تجمع عدد من مشجعي برشلونة خارج منزل المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اليوم الاثنين، أملا في رؤية أفضل لاعبي النادي على مر العصور، وعبروا عن حزنهم لرحيله عن كامب نو بعد ارتباط استمر 21 عاما.

وأعلن ميسي أمس الأحد رحيله عن النادي الكتالوني بعد فشل مفاوضات تجديد التعاقد، وأقر بأن بعض الأندية تواصلت معه، ومنها باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي أفصح عنه نتيجة ضغط الأسئلة عليه، لكنه لم يصرح بباقي الأندية التي تفاوضه.

وقال أحد الحضور -واسمه كريستيان غارسيا، وكان يرتدي قميص برشلونة الذي يحمل رقم 10 الخاص بميسي- "أشعر بحزن بالغ بسبب رحيل اللاعب الذي شجعته دوما، والذي يعد قدوة بالنسبة لي، هذا مؤلم كثيرا لي".

وقال غونزالو مورينو، الذي يشجع برشلونة ومنتخب الأرجنتين الذي ينتمي إليه له ميسي أيضا؛ "لا أعتقد أن النادي قام بما يكفي لضمان استمراره في صفوفه".

وعمّ الحزن مشجعي برشلونة منذ إعلان فشل تجديد تعاقد ميسي مع النادي، وتتطور إلى بكاء وعويل بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده اللاعب أمس الأحد بملعب كامب نو، حتى أن بعض المشجعين ظلوا حتى المساء خارج الملعب لا يصدقون رحيل أيقونتهم.

ولم يكشف ميسي (34 عاما) عن خططه الفورية، لكن بعد أن ذكرت صحيفة "ليكيب" (L’Équipe) الفرنسية الجمعة الماضي أنه في طريقه للانضمام إلى باريس سان جيرمان، وتوجيه بعض الأسئلة إليه بهذا الشأن خلال المؤتمر الصحفي، أكد النجم الأرجنتيني أن انضمامه لنادي العاصمة الفرنسية "احتمال قائم" مع وجود احتمالات أخرى.

وأكد ميسي أنه حتى المؤتمر الصحفي لم يتفق على الانضمام لأي ناد، ولم يحزم أمره بعد، مؤكدا أنه كان يعتقد استمراره في كامب نو بعد الاتفاق على عقد مدته 5 أعوام يتضمن خفض راتبه بنسبة 50% قبل انهيار الصفقة الأسبوع الماضي، مما أصابه بالصدمة والحزن الشديد، على حد قوله.

المصدر : الجزيرة + رويترز
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