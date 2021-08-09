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سيف لاعب مغمور يتحول إلى نجم على مواقع التواصل بسبب مهاراته الكروية الاستثنائية

معظم نجوم كرة القدم بدأوا في الساحات الشعبية والشوارع (الجزيرة)
معظم نجوم كرة القدم بدأوا في الساحات الشعبية والشوارع (الجزيرة)
9/8/2021-|آخر تحديث: 9/8/202102:15 PM (مكة المكرمة)

أكثر من 600 ألف مشاهدة حصدها مقطع فيديو على موقع تيك توك، يستعرض فيه اللاعب الناشئ سيف ياسر مهارات استثنائية مذهلة وغريبة في كرة القدم.

مقطع الفيديو الذي أعيد نشره عبر منصات عدة على مواقع التواصل المختلفة لاقى تشجيعا كبيرا لسيف، وتنبأ الجميع للاعب الناشئ بصفوف نادي المصرية للاتصالات -أحد أندية القسم الثاني- بمستقبل باهر في كرة القدم.

واقترب عدد الإعجابات بحساب سيف على تيك توك من 400 ألف إعجاب بسبب مهاراته الاستعراضية الاستثنائية، ليشجعه ذلك على الاستمرار فيها.

@_seif_yasser

التفاعل واقع خالص 💔💔

♬ الصوت الأصلي – seif yasser

 

ونال هذا الناشئ المغمور شهرة واسعة على تطبيق تيك توك من خلال مقاطع الفيديو التي يبثها لمهارات مذهلة أو غريبة في كرة القدم، ومنها تبادل الكرة بين سطحين على غرار الفيديو الشهير للفتاتين اللتين تلعبان التنس فوق أسطح العمارات.

@_seif_yasser

استلام علي الطاير ⚽🔥♥️

♬ الصوت الأصلي – seif yasser

 

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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