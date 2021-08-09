أكثر من 600 ألف مشاهدة حصدها مقطع فيديو على موقع تيك توك، يستعرض فيه اللاعب الناشئ سيف ياسر مهارات استثنائية مذهلة وغريبة في كرة القدم.

مقطع الفيديو الذي أعيد نشره عبر منصات عدة على مواقع التواصل المختلفة لاقى تشجيعا كبيرا لسيف، وتنبأ الجميع للاعب الناشئ بصفوف نادي المصرية للاتصالات -أحد أندية القسم الثاني- بمستقبل باهر في كرة القدم.

العالمي سيف ياسر، طفل مصري يستعرض مهاراته الكروية بطريقة رائعة#مصر pic.twitter.com/eDKHlQzEwl — شبكة رصد (@RassdNewsN) August 7, 2021

واقترب عدد الإعجابات بحساب سيف على تيك توك من 400 ألف إعجاب بسبب مهاراته الاستعراضية الاستثنائية، ليشجعه ذلك على الاستمرار فيها.

ونال هذا الناشئ المغمور شهرة واسعة على تطبيق تيك توك من خلال مقاطع الفيديو التي يبثها لمهارات مذهلة أو غريبة في كرة القدم، ومنها تبادل الكرة بين سطحين على غرار الفيديو الشهير للفتاتين اللتين تلعبان التنس فوق أسطح العمارات.