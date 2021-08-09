العلامة التجارية والمبيعات والتذاكر.. هذه قيمة الخسائر الاقتصادية لبرشلونة بسبب رحيل ميسي

لن تتوقف تبعات رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة عند الجانب الرياضي، وسيكون النادي الكتالوني أمام خسائر كبيرة على المستوى الاقتصادي بعد فقدان خدمات أحد أفضل اللاعبين في التاريخ.

وذكر تقرير لصحيفة "أس" (AS) الإسبانية -استنادا إلى دراسة قامت بها شركة "براند فينانس" (Brand Finance)- أن قيمة العلامة التجارية لنادي برشلونة ستتراجع 137 مليون يورو، مما يعني انخفاضا بنسبة 11% مقارنة بالتقييم الحالي البالغ 1.266 مليار يورو.

وسيكون هذا التراجع نتيجة لانخفاض الدخل التجاري لنادي برشلونة، ويتوقع أن يتراجع 77 مليون يورو، بالإضافة إلى فقدان مبيعات القمصان ومنتجات التسويق الأخرى، التي ستحرم برشلونة من مداخيل بقيمة 43 مليون يورو.

كما ستشمل الخسائر تراجع مبيعات التذاكر والمداخيل خلال مباريات الفريق، مما سيحرم النادي من مداخيل بنحو 17 مليون يورو، وفقا للتقرير نفسه.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "براند فينانس" تيريزا دي ليموس إن "وجود ميسي في برشلونة سمح للنادي بجذب المشجعين والمشتركين واللاعبين الأفضل والمديرين والصفقات التجارية والفوز بالبطولات، ورحيله يمكن أن يكلف النادي كثيرا، ويسبب انخفاضا مؤلما في قيمة العلامة التجارية".

يذكر أن نادي برشلونة ثاني أغلى علامة تجارية لأندية كرة القدم في العالم، ولا يتفوق عليه سوى ريال مدريد، الذي تقدر قيمة علامته التجارية بـ 1.276 مليار يورو.