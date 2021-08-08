ودع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برشلونة بالدموع التي لم يستطع أن يحبسها خلال المؤتمر الصحفي لإعلان رحيله من مقر النادي الكتالوني اليوم الأحد، وسط حضور جماهيري كبير بالخارج.

وقال ميسي وهو يمسح دموعه إنه كان ملتزما مع عائلته بالبقاء مع برشلونة، لكنه سيرحل مع زوجته وأبنائه الكتالونيين الأرجنتينيين "بعد 21 عاما قضيتها مع النادي. كان الأمر محزنا وأشبه بالدش البارد وحتى اليوم أحاول تجاوز ذلك، وأعمل على تجاوز هذه المرحلة مع أسرتي".

وأوضح "أردت البقاء والفوز بالألقاب ولكن هذا لا يمكن، وعلي أن أوصل حصد البطولات، لم يكن هناك إمكانية لتجديد العقد بسبب لوائح البطولة (الليغا) وظروف النادي وليس لدي ما يمكن أن أقوله لخافيير تيباس رئيس الليغا".

🎙️ "أشعر بحزن عميق للرحيل عن النادي الذي أعشقه" pic.twitter.com/ftTkYVBEcU — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 8, 2021

وأكد النجم الأرجنتيني "فعلت المستحيل حتى أبقى في برشلونة لكن الأمر غير ممكن. حاولنا بقدر المستطاع ولم ننجح. أردت أن أنهي مسيرتي مع هذا الفريق بأكبر قدر ممكن من البطولات وسأحاول مع زملائي في فريقي الجديد".

وقال "لقد خفضت راتبي 50% في العقد الجديد ولم يطلب مني النادي التخفيض أكثر، وكل ما قيل عن هذا الأمر ادعاءات كاذبة. عندما تصمت تكثر الادعاءات والأراجيف وما يهمني دائما أن أقول دائما الحقيقة لهذه الجماهير الذي استمتعت معها لسنوات".

وأضاف ميسي "احترمت مبادئ هذا النادي وتصرفت دائما بالاحترام، وعشت معه العديد من الأوقات في السراء والضراء حتى أصبحت ما أنا عليه، ودائما سأرتبط بقميص هذا النادي ولم أكن يوما أتخيل أن أودعكم بهذه الطريقة، وكنت آمل أن يكون الوداع مع زملائي والجماهير بالملعب لكن الظروف لا تسمح".

وتابع "لم أكن أتصور أن أترك برشلونة دون مقابلة الجماهير منذ عام ونصف العام. كنت أريد وداع النادي بشكل أفضل، وأتمنى أن أعود يوما ما حتى أكون جزءا من هذا النادي الذي أدين له بالكثير. نسيت العديد من الأشياء التي كنت أريد قولها لكن هذا ما جال بخاطري".

🎙️ "كان كل شيء جاهزاً (لكي أستمر في برشلونة)، لكن الأمر لم يتم في نهاية المطاف بسبب مسائل متعلقة بالليغا" pic.twitter.com/iSma05fv86 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 8, 2021

وأوضح اللاعب ما حدث الساعات الأخيرة ونتج عنه فشل تجديد تعاقده مع برشلونة رغم إعلان الاتفاق على العقد قبل كل شيء، قائلا "أنا متأكد أن لابورتا (رئيس برشلونة) وكل من في النادي فعلوا كل جهدهم لتجديد التعاقد وأنا كذلك".

وقال أيضا "تمر خواطر عديدة بذهني وشعرت بصدمة وحتى اليوم لا أتمكن من استيعاب ما حدث وأن أخرج من هذا النادي الذي قضيت فيه حياتي، وأن أغير حياتي وحياة أسرتي التي عاشت طويلا في هذه المدينة، ولكن سنتجاوز هذه المرحلة".

شائعات سان جيرمان

وردا على سؤال حول احتمال انتقاله إلى باريس سان جيرمان، قال ميسي "هو ضمن الفرق وتلقيت العديد من الاتصالات بعد إعلان رحيلي عن برشلونة ولكن لم أرتبط بأي ناد حتى الآن. الفترة الحالية هي الأصعب في حياتي، لأنها تشهد نهاية مسيرتي في هذا النادي".

ورد ميسي على ربط أحد الصحفيين صورته مع بعض لاعبي باريس سان جيرمان وعلى رأسهم نيمار خلال عطلته في إيبيزا بأنها كانت "بمحض الصدفة ولكن أصبحت لها قيمة في نظركم الآن" بعد شائعات انتقاله للنادي الفرنسي.

وعبر عن شعوره بعد إعلان الرحيل قائلا "أشعر بحزن شديد لرحيلي عن النادي الذي أعشقه. الموسم الماضي كنت أريد الرحيل لكن هذا الموسم لا أريد الرحيل".

وأضاف "برشلونة أفضل فريق في العالم ولديه لاعبون جيدون وكما قال لابورتا إن برشلونة أهم من أي لاعب، والجميع سيتعود على ذلك".

وتابع ميسي "ذهبت إلى الغداء مع رئيس برشلونة وأن مقتنع بالبقاء في النادي وأنه لن يكون هناك أي إشكال في تجديد العقد، لكن بعدها حدث ما حدث ولم أكن أتوقع ذلك رغم ظروف النادي، وكلنا كنا مقتنعين بإتمام العقد ولم نكن نتوقع ذلك، والظروف التي حتمت عدم مواصلة التفاوض ولا ألوم أي شخص على ذلك".

وعن توقعاته لسنوات بقائه في الملاعب قال "تتوقف السنوات المتبقية لي في الملاعب على حالتي البدنية، وأنا لم أصب بأي إصابات كبيرة".