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قصة عشاء كاد يحسم تجديد عقد ميسي مع برشلونة

الاتفاق كان سيمنح برشلونة 40 مليون يورو إضافية، وهذا يعني أن "البلوغرانا" سيحصل على دعم تيباس لتمديد عقد ميسي وتسجيله في كشوف الليغا (رويترز)
الاتفاق كان سيمنح برشلونة 40 مليون يورو إضافية، وهذا يعني أن "البلوغرانا" سيحصل على دعم تيباس لتمديد عقد ميسي وتسجيله في كشوف الليغا (رويترز)
8/8/2021

ليس من المفاجئ أن يظل خبر رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة عناوين الصحافة الإسبانية رغم مرور أيام على تأكيد مغادرة "البولغا".

وكان رئيس البرسا خوان لابورتا تحدث عن استحالة تجديد عقد النجم الأرجنتيني، ملقيا اللوم على الإدارة السابقة للفريق وسوء إدارتها المالية.

وحسب صحيفة "لافنغوارديا" الإسبانية (La Vanguardia)، فإن السبب في تجديد عقد ميسي يعود أيضا إلى رفض الفريق الكتالوني قبول اتفاق الليغا مع صندوق الاستثمار الأميركي (CVC)، الذي عرضه خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا الإسبانية على لابورتا خلال عشاء جمع الطرفين في 14 من الشهر الماضي.

ويؤمن الاتفاق 2.7 مليار يورو استثمارات لليغا، بينها 15% يمكن استخدامها في التعاقد مع اللاعبين ودفع أجورهم. وكان الاتفاق سيمنح برشلونة 40 مليون يورو إضافية، وهذا يعني أن "البلوغرانا" سيحصل على دعم تيباس لتمديد عقد ميسي وتسجيله في كشوف الليغا.

ولكن لابورتا -كما شرح أمس الأول الجمعة- لم يرد رهن مستقبل النادي لسنوات طويلة قادمة من أجل استمرارية لاعب واحد حتى ولو كان الأفضل في العالم.

وكشف تيباس عن أنه تناول العشاء مع لابورتا منتصف الشهر الماضي، وشرح له -في ذلك الوقت- الاتفاقية مع صندوق الاستثمار الأميركي، زاعما أنه كان لدى لابورتا "الكثير من الحماس" وقتها بشأن الاتفاق.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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