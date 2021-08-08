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شاهد.. عطلة فاخرة لبنزيمة وساعة بنحو 24 ألف يورو

بنزيمة يمتلك أسطولا من السيارات الفارهة والباهظة الثمن (مواقع التواصل)
بنزيمة يمتلك أسطولا من السيارات الفارهة والباهظة الثمن (مواقع التواصل)
8/8/2021-|آخر تحديث: 8/8/202108:24 PM (مكة المكرمة)

بعد عودته الناجحة إلى صفوف منتخب فرنسا والخروج من ثمن نهائي أمم أوروبا، نشر كريم بنزيمة، هداف ريال مدريد، مقطع فيديو على حسابه في إنستغرام يوثق إجازته الفارهة هذا الصيف.

وظهر في الفيديو أسطول السيارات الفخمة والباهظة الثمن التي يملكها النجم الفرنسي -الذي يقترب من العودة إلى صفوف "الملكي" تحضيرا للموسم المقبل- ولكن ما لفت الأنظار وخطف الأضواء في الفيديو كانت الساعة التي يبلغ ثمنها 24 ألف يورو.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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