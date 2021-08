5 احتفالات خالدة لميسي في مشواره مع برشلونة

أنهى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رحلته مع برشلونة بعد مسيرة امتدت 21 عاما حطم فيها جميع الأرقام وتوج بكل الألقاب الممكنة.

وقضى ميسي مسيرته الاحترافية بالكامل في برشلونة، حيث انضم للنادي وعمره 13 عاما وسجل 672 هدفا في 778 مباراة في جميع المسابقات منذ مباراته الأولى في 2003.

وارتبط وصول ميسي إلى الشباك باحتفال شهير رافق أغلب أهدافه، حين يرفع يديه إلى السماء بعد كل هدف.

غير أن مسيرة "البولغا" شهدت عددا من الاحتفالات المختلفة والتي رسمت لوحات ستبقى خالدة في ذكريات مشجعي النادي الكتالوني.

وجمع موقع "سبورتس كيدا" (sportskeeda) 5 من أبرز الاحتفالات الأسطورية للنجم الأرجنتيني:

أسكن ميسي الكرة في الزاوية العلوية لمرمى أليسون بيكر حارس ليفربول، ليحرز هدفا مميزا في انتصار برشلونة على النادي الإنجليزي 3-صفر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

وانطلق ميسي بعد تسجيل الهدف وأطلق العنان لفرحة كبيرة.

Lionel Messi's free-kick against Liverpool has been nominated for UEFA Goal of the Season 🤩

Can anything beat it? 🤔

pic.twitter.com/MQ59vbLade

— Goal (@goal) July 28, 2019