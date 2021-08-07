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5 احتفالات خالدة لميسي في مشواره مع برشلونة

7/8/2021

أنهى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رحلته مع برشلونة بعد مسيرة امتدت 21 عاما حطم فيها جميع الأرقام وتوج بكل الألقاب الممكنة.

وقضى ميسي مسيرته الاحترافية بالكامل في برشلونة، حيث انضم للنادي وعمره 13 عاما وسجل 672 هدفا في 778 مباراة في جميع المسابقات منذ مباراته الأولى في 2003.

وارتبط وصول ميسي إلى الشباك باحتفال شهير رافق أغلب أهدافه، حين يرفع يديه إلى السماء بعد كل هدف.

غير أن مسيرة "البولغا" شهدت عددا من الاحتفالات المختلفة والتي رسمت لوحات ستبقى خالدة في ذكريات مشجعي النادي الكتالوني.

وجمع موقع "سبورتس كيدا" (sportskeeda) 5 من أبرز الاحتفالات الأسطورية للنجم الأرجنتيني:

الهدف رقم 600

أسكن ميسي الكرة في الزاوية العلوية لمرمى أليسون بيكر حارس ليفربول، ليحرز هدفا مميزا في انتصار برشلونة على النادي الإنجليزي 3-صفر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

وانطلق ميسي بعد تسجيل الهدف وأطلق العنان لفرحة كبيرة.

غير أن هذه الفرحة انقلبت لحسرة في الإياب بعد "ريمونتادا" ليفربول الشهيرة وتأهله إلى النهائي.

ثلاثي "إم إس إن"

في موسم 2014-2015، سجل ثلاثي برشلونة الأسطوري "إم إس إن"، المؤلف من ميسي ولويس سواريز ونيمار، 122 هدفا.

احتفال ميسي ونيمار وسواريز التاريخي (رويترز)

وخلال ذلك الموسم ظهرت لقطة الاحتفال الشهيرة التي جمعت الثلاثي وهم يركضون على خط المرمى وذراعهم على أكتاف بعضهم بعضا، بعد أن سجل النجم الأرجنتيني الهدف الثالث ضد أتلتيكو مدريد، مما رفع النتيجة إلى 3-1 لصالح برشلونة، خلال مباراة بالدوري الإسباني.

حذاء وقبلة

في لقاء برشلونة ومانشستر يونايتد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2009، سجل ميسي هدفا نادرا بكرة رأسية، وقاد فريقه للفوز 3-صفر وتحقيق اللقب الأوروبي الأغلى.

خلال اللقطة، خُلع حذاء ميسي بالصدفة وهو يجري، فحمله راكضا للاحتفال بالهدف المميز، لتكون صورة الاحتفال بتلك القبلة على حذائه إحدى أشهر صور النجم الأرجنتيني مع برشلونة.

ذكرى مارادونا

اختار ميسي طريقة مميزة لتكريم الأسطورة دييغو مارادونا الذي رحل خلال العام الماضي، إذ احتفل ميسي بعد تسجيله هدفا في مرمى أوساسونا في الدوري الإسباني، وهو يرتدي قميص مارادونا -الذي كان يرتديه الأسطورة الراحل مع نادي يونغ ألود بويز الأرجنتيني.

وكلف هذا الاحتفال ميسي غرامة بـ600 يورو، بعد أن اعتبرت الرابطة الإسبانية لكرة القدم ما قام به النجم الأرجنتيني مخالفا لقوانين المسابقة.

قميص الكلاسيكو

جاءت هذه اللقطة الشهير خلال مباراة الكلاسيكو بالدوري الإسباني لموسم 2016-2017، حيث سجل ميسي هدف الفوز لبرشلونة في اللحظات الأخيرة بعد أن ظن الجميع أن اللقاء سينتهي بالتعادل 2-2.

بعد إحراز الهدف ركض ميسي نحو الجماهير وخلع قميصه ورفعه نحو مشجعي ريال مدريد في معقلهم بملعب سانتياغو برنابيو.

المصدر : مواقع إلكترونية

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