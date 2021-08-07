"10" أم "19"؟.. رقم قميص ميسي في سان جيرمان

يبدو أن النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان متلهف للعب مجددا إلى جانب صديقه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي بات قاب قوسين من ارتداء قميص الفريق الباريسي.

ولكن ما الرقم الذي سيحمله قميص "البولغا"؟

تحدثت وسائل إعلام فرنسية عن أن نيمار اقترح إعطاء ميسي رقم "10"، والذي يرتديه في منتخب الأرجنتين وكان قميصه المفضل في برشلونة.

غير أن ميسي -بحسب تقارير إعلامية فرنسية- رفض مبادرة صديقه نيمار -الذي كان يرتدي رقم "11" عندما كان يزامل ميسي في برشلونة- وفضل ارتداء رقم "19" الذي ارتداه سابقا مع "البلوغرانا" بين عامي 2006 و2008، ثم أعطي رقم "10" بعد رحيل البرازيلي رونالدينيو عن الكامب نو.

يذكر أن ميسي ونيمار تزاملا مدة 4 سنوات، 3 منها كانا جزءا أساسيا من الثلاثي الرهيب (إم إس إن) (MSN) إلى جانب النجم الأورغوياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد الحالي.

ورغم أن نيمار -النشيط على مواقع التواصل الاجتماعي- لم ينشر أي شيء يتعلق بقدوم صديقه للعاصمة الفرنسية، غير أن نيمار سجل إعجابه بصورة مركبة له ولميسي يرتديان قميصي سان جيرمان نشرتها إحدى صفحات موقع رياضي شهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن وسائل إعلام فرنسية كشفت أن ميسي وسان جيرمان اتفقا على عقد يمتد 3 أعوام (العام الثالث اختياري)، وبراتب سنوي صاف يصل إلى 40 مليون يورو، وسط توقعات بأن الإعلان عن تعاقد الفريق الباريسي مع النجم الأرجنتيني سيُعلن الثلاثاء المقبل.