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شاهد.. ليستر يهزم مانشستر سيتي ويتوج بكأس الدرع الخيرية

7/8/2021-|آخر تحديث: 7/8/202109:46 PM (مكة المكرمة)

توج نادي ليستر سيتي الإنجليزي بكأس الدرع الخيرية لكرة القدم عقب فوزه على مانشستر سيتي 1-صفر في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت بلمعب ويمبلي في لندن.

وسجل النيجيري كيليشي إيهيناتشو هدف ليستر الوحيد في الدقيقة 89 بعد خطأ من المدافع الهولندي لمانشستر سيتي ناثان آكي.

وتعتبر المباراة بداية للموسم الجديد في إنجلترا، وجمعت بين مانشستر سيتي المتوج بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي وليستر الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وهذه هي المرة الثانية التي يتوج فيها ليستر سيتي بلقب كأس الدرع الخيرية حيث سبق له حصد اللقب في عام 1971.

المصدر : وكالات

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