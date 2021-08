شاهد.. ليستر يهزم مانشستر سيتي ويتوج بكأس الدرع الخيرية

توج نادي ليستر سيتي الإنجليزي بكأس الدرع الخيرية لكرة القدم عقب فوزه على مانشستر سيتي 1-صفر في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت بلمعب ويمبلي في لندن.

وسجل النيجيري كيليشي إيهيناتشو هدف ليستر الوحيد في الدقيقة 89 بعد خطأ من المدافع الهولندي لمانشستر سيتي ناثان آكي.

Kelechi Iheanacho puts The Foxes 1-0 up at Wembley Stadium! 🦊#CommunityShield @LCFC pic.twitter.com/qqGf7Nu8Ey

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) August 7, 2021