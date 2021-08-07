تقارير إعلامية تكشف عن تفاصيل عقد ميسي مع سان جيرمان

أفادت تقارير إعلامية بأن النجم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني السابق، يقترب من الانضمام إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحسب هذه التقارير، فإن ميسي (34 عاما) الفائز بجائزة أحسن لاعب في العالم 6 مرات على وشك توقيع عقد مع النادي الباريسي، لمدة عامين، ويتضمن العقد خيار التمديد لموسم آخر.

وسيحصل قائد منتخب الأرجنتين على راتب سنوي يبلغ 35 مليون يورو بعد خصم الضرائب، فضلا عن المكافآت.

وكتبت محطة "آر إم سي سبورت" (RMC SPORT) الفرنسية الرياضية التي انشغلت بقضية رقم القميص الذي سيرتديه النجم الأرجنتيني، أن "ميسي قال (نعم) لسان جيرمان".

وأضافت القناة "لا يوجد اتفاق بعد، ولكن ميسي أخطر باريس سان جيرمان برغبته في اللعب لمصلحة النادي في الموسم المقبل".

في السياق، كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الإسبانية عن أن تقديم ميسي مع باريس سان جيرمان سيكون الثلاثاء المقبل، وأضافت أن خورخي ميسي- والده ووكيل أعماله- سيُسافر إلى باريس اليوم أو غدا لإتمام الصفقة.

وانشغلت صحيفة "ليكيب" (L’Équipe) الفرنسية الرياضية الكبيرة بتفاصيل العرض، وكتبت "ما كان حلما بعيد المنال خلال السنوات الماضية بدا في الساعات الأخيرة أكثر احتمالا من أي وقت مضى، وباريس سان جيرمان يعرف أن مثل هذه الفرصة لن تتكرر مرة أخرى بلا شك".

وزعمت الصحيفة الفرنسية المتخصصة أن "ميسي سيوقع مع سان جيرمان لـ3 مواسم (الموسم الثالث اختياري)، وسيحصل على 40 مليون يورو في كل موسم، ليصبح الأعلى راتبا في الفريق الباريسي، متقدما على البرازيلي نيمار.. ميسي كان يحصل في البرسا على 35 مليون يورو، قبل انهيار الاتفاق".

وكان برشلونة أعلن أول أمس الخميس أنه لن يتمكن من تجديد عقد ميسي الذي انتهى في 30 يونيو/حزيران الماضي لأن قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني لا تتيح إمكانية القيام بهذه الخطوة في النادي المدين بنحو 490 مليون يورو .

وأفادت تقارير إعلامية في الليلة نفسها بأن ميسي أجرى اتصالا هاتفيا مع مدرب سان جيرمان، ماوريسيو بوتشيتينو.

وتجنب بوتشيتينو، أمس الجمعة، التعليق على ما إذا كان تحدث مع مواطنه ميسي، لكنه اكتفى بالقول إن باريس سان جيرمان يدرس ضمّ ميسي، وقال "نركز على الموسم الجديد لكن النادي يعمل بجد بالتوازي مع ذلك في سوق الانتقالات لتحسين الفريق بأفضل صورة ممكنة".

وأشار إلى أن نادي العاصمة الفرنسية يدرس خيارات متعددة، وبالطبع فإن ميسي واحد من هذه الخيارات "أحيانا تلوح فرص وأحيانا لا".