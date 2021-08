تعرف على أكثر الانتقالات إثارة للجدل في تاريخ كرة القدم

يحاول هاري كين الضغط على إدارة ناديه الحالي توتنهام أملا في إجبارها على الموافقة على انتقاله إلى مانشستر سيتي.

وذكر تقرير لصحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية أن الطريقة التي يحاول بها كين (28 عاما) تحقيق حلمه قد تثير غضب جماهير توتنهام، لكنه لن يكون أول نجم ينتقل من ناد إلى آخر بطريقة مثيرة للجدل.

ويستعرض التقرير عددا من أبرز تلك الانتقالات التي خلّفت ردود فعل غاضبة لدى الجماهير وأسالت كثيرا من الحبر على أعمدة الصحف.

عندما لعب في صفوف مانشستر يونايتد من 2007 إلى 2009، كان عقد تيفيز ملكا لشركة تابعة لرجل الأعمال كيا جورابتشيان. ولم يتمكن اليونايتد من ضم تيفيز بصفقة انتقال دائم، وهو ما فتح الباب أمام الغريم مان سيتي للانقضاض عليه في صيف 2009.

وعلّق السيتي آنذاك لوحة إعلانية كبيرة في المدينة يظهر فيها تيفيز مع خلفية زرقاء وشعار "مرحبا بكم في مانشستر". وعلّق السير أليكس فيرغسون على الملصق غاضبا "غبي ومستفز.. ناد صغير بعقلية صغيرة".

The volume of boos when Carlos Tevez returned to Old Trafford as a Manchester City player 👀 pic.twitter.com/pclIgC3ofR

— Football Daily (@footballdaily) March 20, 2020