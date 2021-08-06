5 أسباب تجعل رحيل ليونيل ميسي مفيدا لبرشلونة

رحيل ميسي سيشكّل خسارة فادحة لنادي برشلونة والدوري الإسباني، ولكن قد يكون من جانب آخر مفيدا للبارسا لعدّة أسباب

عمّت حالة من الذهول عالم كرة القدم مع انتشار أنباء عدم تجديد عقد ليونيل ميسي مع برشلونة، حيث أكد النادي الكتالوني أنه لن يتمكّن من تحمّل تكاليف تجديد العقد بسبب أزمته المالية.

وأصبح ميسي حرًّا تماما في التفاوض على صفقة للانضمام إلى أي ناد يريده، فيما يُتوقع أن تصبح أبرز صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم.

لكن ما الذي سيحدث لبرشلونة بعد رحيل نجمه الأبرز؟

ذكر تقرير لموقع "سبورتس كيدا" (sportskeeda)، أن رحيل ميسي سيشكّل خسارة فادحة لنادي برشلونة والدوري الإسباني، حيث كان الأرجنتيني يمثّل حجر الزاوية في النادي والدوري منذ قرابة عقدين من الزمن.

مع ذلك، قد يكون رحيل البولغا مفيدا للبارسا لعدّة أسباب.

تقليل الخسائر المادية

السبب الرئيسي وراء عدم قدرة برشلونة على عرض صفقة جديدة مناسبة على ليونيل ميسي هو أن النادي يمر حاليا بأزمة مالية خانقة، وقد اضطر إلى تقليص الرواتب بشكل كبير قبل بدء الموسم الجديد.

في الشهر الماضي، أكدت التقارير أن رابطة الدوري الإسباني فرضت عقوبات مالية على نادي برشلونة، مما دفع النادي إلى محاولة خفض رواتب لاعبيه للإبقاء على ميسي في صفوفه، لكنه لم ينجح في مساعيه.

وقد أفادت التقارير الإعلامية بأنه يتعين على برشلونة توفير 200 مليون يورو قبل بداية موسم 2021-2022، والآن أصبح بإمكانه التركيز على بيع لاعبين آخرين من أجل الوصول إلى المبلغ المطلوب والسعي للخروج من الأزمة المالية بأخف الأضرار.

إعادة بناء الفريق

كان برشلونة في حالة تراجع حادّ على مدار الموسمين الماضيين، وقد احتل المركز الثالث في الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي وخرج من دوري أبطال أوروبا بعد أن خسر أمام باريس سان جيرمان في ثمن النهائي.

ولم يعد نجوم الفريق -مثل جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس- في أفضل حالاتهم، وأكد أكثر المراقبين أن النادي يحتاج إلى ضخ دماء جديد وبناء جيل جديد للمستقبل.

وحسب التقرير، سيسمح رحيل ميسي للمدرب رونالد كومان ببناء الفريق بالطريقة التي يريدها، على أمل إعادته إلى أفضل مستوياته خلال المواسم المقبلة.

فرصة ذهبية لأنطوان غريزمان

يضيف التقرير أن موهبة ليونيل ميسي الفذّة حرمت الكثير من النجوم من التألق مع برشلونة، على غرار تييري هنري وزلاتان إبراهيموفيتش ونيمار.

وفي الوقت الحالي، يعتبر الفرنسي أنطوان غريزمان الأكثر تضررا من وجود ميسي، رغم قدراته الكبيرة التي أظهرها مرارا وتكرارا مع المنتخب الفرنسي.

ويرى التقرير أن رحيل الأرجنتيني سيمنح لغريزمان فرصة ذهبية للارتقاء بأدائه إلى المستوى المطلوب في برشلونة، في ظل وجود لاعبين مميزين آخرين على غرار سيرجيو أغويرو وممفيس ديباي.

التركيز على الشباب

أظهر المدرب رونالد كومان الموسم الماضي أنه لا يخشى منح اللاعبين الشباب فرصة في الفريق الأول، حيث ظهرت مواهب بيدري وأنسو فاتي وريكي بويغ وأوسكار مينغويزا وموريبا وغيرهم.

ومع رحيل ميسي، سيجد كومان مجالا أكبر للدفع بلاعبيه الشباب والمساعدة في وضع حجر الأساس ليتمكّن النادي من بناء فريق قوي لسنوات عديدة مقبلة.

درس للمستقبل

رغم قيمة ليونيل ميسي، فإن برشلونة يجب أن يدرك أنه لا يجدر به الوقوع في مثل هذه المواقف مع أي لاعب آخر.

وتفيد التقارير بأن النادي كان يدفع لميسي 515 ألف يورو أسبوعيا إلى جانب مكافآت إضافية ضخمة، مما سيجعله اللاعب الأعلى أجرا في العالم. وقد أظهر برشلونة من خلال الأزمة التي يمر بها أنه لم يتصرف في موارده المالية بالشكل الأمثل.

ويُقدّر أن النادي قد راكم ديونا تزيد قيمتها على مليار يورو، جزء كبير منها كان مخصصا لعقد ليونيل ميسي الضخم.

ويرى التقرير أن رحيل ميسي يمثل فرصة لإعادة التفكير في سُلّم الرواتب وكيفية التعامل مع مفاوضات العقود في المستقبل.