ميسي في برشلونة.. مسيرة أسطورة من الصعب تكرارها

أعلن المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي -أمس الخميس- مغادرة برشلونة عقب نهاية عقده في نهاية يونيو/حزيران الماضي، بعد 21 عاما قضاها في النادي الكتالوني.
انضم ميسي (34 عاما) لقطاع الناشئين في برشلونة حينما كان عمره 13 عامًا، وقضى كل مسيرته الاحترافية في النادي حتى أصبح هدافه التاريخي بـ 672 هدفا، وأكثر اللاعبين مشاركة بقميص برشلونة في 778 مباراة بجميع المسابقات.
مسيرته حتى اليوم
- انضم الساحر الأرجنتيني -الذي ولد في 24 يونيو/حزيران عام 1987 في روساريو بالأرجنتين- إلى برشلونة عام 2000 وكان يبلغ حينها 13 عاما، وبرز في فرق الناشئين قبل أن يمنحه المدرب فرانك ريكارد فرصة اللعب للفريق الأول -وكان عمره 16 عاما- في مباراة ودية ضد بورتو في 2003.
- شارك لأول مرة في دوري الدرجة الأولى الإسباني في أكتوبر/تشرين الأول 2004 وسجل هدفه الأول في المسابقة في شهر مايو/أيار التالي ضد ألباسيتي في كامب نو.
- أحرز 6 أهداف في 17 مباراة موسم 2005-2006 وتوج برشلونة بلقب الدوري للعام الثاني على التوالي، لكن ميسي لم يشارك في الفوز 2-1 على أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا.
- لعب دورا بارزا في حصد برشلونة 6 ألقاب عام 2009 وتشمل دوري الأبطال والدوري الإسباني وكأس الملك وكأس العالم للأندية.
- فاز عام 2009 بأول جائزة من 4 جوائز متتالية للكرة الذهبية.
- فاز بالدوري الإسباني في 2010 واحتفظ بالكرة الذهبية متفوقا على زميليه أندريس إنيستا وتشابي ثنائي إسبانيا الفائز بكأس العالم.
- قاد برشلونة للفوز 3-1 على مانشستر يونايتد في نهائي دوري الأبطال 2011 حيث سجل هدفا وصنع آخر.
- ساعد برشلونة في التتويج باللقب الثالث على التوالي في الدوري الإسباني في 2010-2011 وسجل في الفوز 4-صفر على سانتوس للتتويج بكأس العالم للأندية.
- فشل برشلونة في الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني أو دوري الأبطال لكن ميسي تخطى سيزار رودريغيز ليصبح هداف برشلونة التاريخي وأنهى عام 2012 برصيد هائل يتضمن 91 هدفا في كل المسابقات وهو رقم قياسي في عام ميلادي.
- حطم الرقم القياسي في موسم واحد بالدوري الإسباني بتسجيل 50 هدفا في 2011-2012.
- عادل الرقم القياسي في دوري الأبطال بتسجيل 71 هدفا ليتساوى مع راؤول مهاجم ريال مدريد وشالكه السابق حين سجل ثنائية أمام أياكس أمستردام في نهاية 2014. لكن تخطاه بعد ذلك كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.
- واصل سلسلة من العروض المبهرة في موسم 2014-2015، وحقق برشلونة ثاني ثلاثية تاريخية ونال ميسي الكرة الذهبية الخامسة بعد أن أصبح الهداف التاريخي للدوري الإسباني.
- حقق الثنائية المحلية في موسمي 2015-2016 و2017-2018.
- بعد رحيل أندريس إنيستا في مايو/أيار 2018 اختير ميسي قائدا لبرشلونة في الموسم التالي وقاد الفريق للتتويج بلقب الدوري، لكنه خرج من نصف نهائي دوري الأبطال على يد ليفربول.
- نال الكرة الذهبية السادسة وهو رقم قياسي في سبتمبر/أيلول 2019.
- حاول الرحيل عن برشلونة في أغسطس/آب 2020 بتقديم طلب رسمي للمغادرة بعد انقطاع علاقته برئيس النادي آنذاك جوسيب ماريا بارتوميو، لكن خليفته خوان لابورتا الذي عاصر قصة صعود ميسي أقنعه بالبقاء.
- تخطى الرقم القياسي لبيليه مع سانتوس بتسجيل هدفه الـ 644 مع برشلونة أمام بلد الوليد في الدوري في ديسمبر/كانون الأول 2020.
- في موسمه الأخير مع البرسا، فاز بكأس الملك لكن برشلونة أنهى الدوري في المركز الثالث، وخرج أمام باريس سان جيرمان من ثمن نهائي دوري الأبطال.
- سجل 672 هدفا مع برشلونة وهو رقم قياسي خلال 778 مباراة وحصل على 35 لقبا مع النادي تتضمن 10 ألقاب في الليغا و4 في دوري أبطال أوروبا.