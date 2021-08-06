ميسي في برشلونة.. مسيرة أسطورة من الصعب تكرارها

أعلن المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي -أمس الخميس- مغادرة برشلونة عقب نهاية عقده في نهاية يونيو/حزيران الماضي، بعد 21 عاما قضاها في النادي الكتالوني.

انضم ميسي (34 عاما) لقطاع الناشئين في برشلونة حينما كان عمره 13 عامًا، وقضى كل مسيرته الاحترافية في النادي حتى أصبح هدافه التاريخي بـ 672 هدفا، وأكثر اللاعبين مشاركة بقميص برشلونة في 778 مباراة بجميع المسابقات.

مسيرته حتى اليوم