فيديو يتجاوز 13 مليون مشاهدة.. الهلال السعودي يحسم صفقة انتقال بيريرا

أعلن نادي الهلال السعودي رسميا عن تعاقده مع اللاعب البرازيلي ماثيوس بيريرا لمدة 5 سنوات قادما من نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، في صفقة ساهم فيها رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال.
ونشر نادي الهلال، على حسابه الرسمي بموقع تويتر اليوم الجمعة مقطع فيديو باللغة الإنجليزية ليفاجئ جماهيره بالإعلان عن تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي، وتقديمه إلى وسائل الإعلام من العاصمة الفرنسية باريس.
🤷🏻♂️ كااااايد.. وبالركاااادة! pic.twitter.com/HCjVmbPt5z
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 6, 2021
وتضمن الفيديو مشاهد لصحفيين ونشطاء أجانب شاركوا في الإعلان عن الصفقة، قبل ظهور اللاعب بيريرا وحديثه عن الانتقال إلى الهلال.
وقال بيريرا "كرة القدم مثل الموسيقى، في كل بلد لها ألحانها، سأكون نغمة السامبا في لحن عربي".
🎬 .. وفي التأني "ماثيوس بيريرا"..! 🤩💙#بيريرا_هلالي#فيديو_الهلال pic.twitter.com/5wO3TyJ2ZA
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 6, 2021
📸 خمس سنيييين.. سنة تنطح سنة 💪🏼💙#بيريرا_هلالي#الهلال pic.twitter.com/RBUDIjdndS
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 6, 2021
وحظي الفيديو الترويجي لإعلان انتقال بيريرا بتفاعل واسع جدا على تويتر في السعودية، حيث تجاوز 13 مليون مشاهدة ونحو 170 ألف إعجاب، بالإضافة إلى أكثر من 130 ألف إعادة تغريد، بعد ساعات فقط من نشره.
وأشاد صحفيون ونشطاء سعوديون بإعلان التعاقد مع بيريرا، حيث كتب الصحفي حمود البقمي "إعلان التعاقد مع بيريرا فيديو راق لا إسقاطات لا استفزازا للخصوم (الهلال مدرسة)".
اعلان التعاقد مع بيريرا
فيديو راقي لا اسقاطات لا استفزاز للخصوم .
( الهلال مدرسة ) https://t.co/41vE3gLiac
— حمود البقمي (@h_albogami) August 6, 2021
المنافسة حق للجميع….
ولكن القمة لاتتسع الا للـ #الهلال 💙#الدوري_السعودي_للمحترفين#بيريرا_هلاليpic.twitter.com/1MnjEInkDY
— بسام اللحياني (@bassamh02) August 6, 2021
وبعد الإعلان عن الصفقة، نشر رئيس مجلس إدارة الهلال فهد بن سعد بن نافل على حسابه في تويتر صورة تجمعه بالوليد بن طلال، وكتب عليها "وقفات لا تُنسى"، في إشارة واضحة منه إلى مساهمة رجل الأعمال السعودي في إتمام صفقة بيريرا.
وقفات لا تُنسى 💙 pic.twitter.com/I5U1lbvsH5
— فهد بن سعد بن نافل (@Fahad_Alotaibi_) August 6, 2021
وفي السياق، كتب الإعلامي السعودي عيسى الجوكم "الوليد بن طلال.. نهر لا ينضب في عطاءاته الباذخة للهلال، الشرفي المريح الذي يلبي المطالب ولا يفرض الوصاية، لذلك نجح وتفوق الهلال لعقود من الزمن".
الوليد بن طلال .. نهر لا ينضب في عطاءاته الباذخة ل #الهلال .
الشرفي المريح الذي يلبي المطالب ولا يفرض الوصاية، لذلك نجح وتفوق الهلال لعقود من الزمن .
بن نافل ..يقود قاربه الأزرق بشراع الصبر والركادة وعندما يصل للشاطىء يكون محملا بالذهب والنفائس.#شكرا_الوليد_بن_طلال #بيريرا_وقع pic.twitter.com/8I2uggc9zU
— عيسى الجوكم (@EssaAljokm) August 6, 2021
مع الوليد @Alwaleed_Talal ..
كل مهمة .. حتماً ليست مستحيلة ..
الأماني ستراها واقعاً أمام عينيك ..#شكراً_الوليد_بن_طلال pic.twitter.com/xFEaJMNCHk
— حمد الصويلحي (@H_swilhy) August 6, 2021