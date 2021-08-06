فيديو يتجاوز 13 مليون مشاهدة.. الهلال السعودي يحسم صفقة انتقال بيريرا

أعلن نادي الهلال السعودي رسميا عن تعاقده مع اللاعب البرازيلي ماثيوس بيريرا لمدة 5 سنوات قادما من نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، في صفقة ساهم فيها رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال.

ونشر نادي الهلال، على حسابه الرسمي بموقع تويتر اليوم الجمعة مقطع فيديو باللغة الإنجليزية ليفاجئ جماهيره بالإعلان عن تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي، وتقديمه إلى وسائل الإعلام من العاصمة الفرنسية باريس.

وتضمن الفيديو مشاهد لصحفيين ونشطاء أجانب شاركوا في الإعلان عن الصفقة، قبل ظهور اللاعب بيريرا وحديثه عن الانتقال إلى الهلال.

وقال بيريرا "كرة القدم مثل الموسيقى، في كل بلد لها ألحانها، سأكون نغمة السامبا في لحن عربي".

وحظي الفيديو الترويجي لإعلان انتقال بيريرا بتفاعل واسع جدا على تويتر في السعودية، حيث تجاوز 13 مليون مشاهدة ونحو 170 ألف إعجاب، بالإضافة إلى أكثر من 130 ألف إعادة تغريد، بعد ساعات فقط من نشره.

وأشاد صحفيون ونشطاء سعوديون بإعلان التعاقد مع بيريرا، حيث كتب الصحفي حمود البقمي "إعلان التعاقد مع بيريرا فيديو راق لا إسقاطات لا استفزازا للخصوم (الهلال مدرسة)".

اعلان التعاقد مع بيريرا

فيديو راقي لا اسقاطات لا استفزاز للخصوم .

( الهلال مدرسة ) https://t.co/41vE3gLiac — حمود البقمي (@h_albogami) August 6, 2021

وبعد الإعلان عن الصفقة، نشر رئيس مجلس إدارة الهلال فهد بن سعد بن نافل على حسابه في تويتر صورة تجمعه بالوليد بن طلال، وكتب عليها "وقفات لا تُنسى"، في إشارة واضحة منه إلى مساهمة رجل الأعمال السعودي في إتمام صفقة بيريرا.

وقفات لا تُنسى 💙 pic.twitter.com/I5U1lbvsH5 — فهد بن سعد بن نافل (@Fahad_Alotaibi_) August 6, 2021

وفي السياق، كتب الإعلامي السعودي عيسى الجوكم "الوليد بن طلال.. نهر لا ينضب في عطاءاته الباذخة للهلال، الشرفي المريح الذي يلبي المطالب ولا يفرض الوصاية، لذلك نجح وتفوق الهلال لعقود من الزمن".

الوليد بن طلال .. نهر لا ينضب في عطاءاته الباذخة ل #الهلال .

الشرفي المريح الذي يلبي المطالب ولا يفرض الوصاية، لذلك نجح وتفوق الهلال لعقود من الزمن .

بن نافل ..يقود قاربه الأزرق بشراع الصبر والركادة وعندما يصل للشاطىء يكون محملا بالذهب والنفائس.#شكرا_الوليد_بن_طلال #بيريرا_وقع pic.twitter.com/8I2uggc9zU — عيسى الجوكم (@EssaAljokm) August 6, 2021