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فيديو يتجاوز 13 مليون مشاهدة.. الهلال السعودي يحسم صفقة انتقال بيريرا

الهلال بطل السعودية أعلن أن بيريرا ارتبط بعقد مع النادي يمتد حتى 2026 (مواقع التواصل الاجتماعي)
الهلال بطل السعودية أعلن أن بيريرا ارتبط بعقد مع النادي يمتد حتى 2026 (مواقع التواصل الاجتماعي)
6/8/2021

أعلن نادي الهلال السعودي رسميا عن تعاقده مع اللاعب البرازيلي ماثيوس بيريرا لمدة 5 سنوات قادما من نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، في صفقة ساهم فيها رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال.

ونشر نادي الهلال، على حسابه الرسمي بموقع تويتر اليوم الجمعة مقطع فيديو باللغة الإنجليزية ليفاجئ جماهيره بالإعلان عن تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي، وتقديمه إلى وسائل الإعلام من العاصمة الفرنسية باريس.

وتضمن الفيديو مشاهد لصحفيين ونشطاء أجانب شاركوا في الإعلان عن الصفقة، قبل ظهور اللاعب بيريرا وحديثه عن الانتقال إلى الهلال.

وقال بيريرا "كرة القدم مثل الموسيقى، في كل بلد لها ألحانها، سأكون نغمة السامبا في لحن عربي".

 

وحظي الفيديو الترويجي لإعلان انتقال بيريرا بتفاعل واسع جدا على تويتر في السعودية، حيث تجاوز 13 مليون مشاهدة ونحو 170 ألف إعجاب، بالإضافة إلى أكثر من 130 ألف إعادة تغريد، بعد ساعات فقط من نشره.

وأشاد صحفيون ونشطاء سعوديون بإعلان التعاقد مع بيريرا، حيث كتب الصحفي حمود البقمي "إعلان التعاقد مع بيريرا فيديو راق لا إسقاطات لا استفزازا للخصوم (الهلال مدرسة)".

وبعد الإعلان عن الصفقة، نشر رئيس مجلس إدارة الهلال فهد بن سعد بن نافل على حسابه في تويتر صورة تجمعه بالوليد بن طلال، وكتب عليها "وقفات لا تُنسى"، في إشارة واضحة منه إلى مساهمة رجل الأعمال السعودي في إتمام صفقة بيريرا.

وفي السياق، كتب الإعلامي السعودي عيسى الجوكم "الوليد بن طلال.. نهر لا ينضب في عطاءاته الباذخة للهلال، الشرفي المريح الذي يلبي المطالب ولا يفرض الوصاية، لذلك نجح وتفوق الهلال لعقود من الزمن".

المصدر : وكالة سند
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