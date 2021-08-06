شاهد.. النني يحتفل بلقب أفضل هدف في الموسم مع أرسنال

أعرب النجم المصري محمد النني عن سعادته بحصوله على جائزة أفضل هدف في الموسم الماضي لنادي أرسنال الإنجليزي.

ونشر النني صورة له مع جائزة أفضل هدف عبر حسابه على موقع "إنستغرام" (Instagram) اليوم الجمعة، وعلق "سعيد جدا بالحصول على كأس جائزة هدف الموسم 20-21، شكرا لكل من صوّت لي، وممتن جدا لدعمكم".

وكان محمد النني لاعب أرسنال موجودا في قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل هدف للفريق الإنجليزي خلال الموسم الماضي، ورشح نادي أرسنال تصويبة الدولي المصري خلال مباراة الفريق في الدوري الأوروبي أمام دوندالك الأيرلندي.

وجاء فوز النني بأفضل هدف بناء على تصويت الجماهير على أفضل 10 أهداف اختارها النادي ضمن الأفضل للاعبيه هذا الموسم، حيث حصل النني على نسبة 31% من الأصوات.