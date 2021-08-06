شاهد.. النني يحتفل بلقب أفضل هدف في الموسم مع أرسنال

ردّ نادي أرسنال الإنجليزي على تل عوفر عضو المجلس اليهودي البريطاني، الذي قدم شكوى لإدارة الفريق من أجل إيقاف أو فرض عقوبة قاسية على اللاعب المصري محمد النني؛ بسبب تضامنه مع فلسطين.
أعرب النجم المصري محمد النني عن سعادته بحصوله على جائزة أفضل هدف في الموسم الماضي لنادي أرسنال الإنجليزي.
ونشر النني صورة له مع جائزة أفضل هدف عبر حسابه على موقع "إنستغرام" (Instagram) اليوم الجمعة، وعلق "سعيد جدا بالحصول على كأس جائزة هدف الموسم 20-21، شكرا لكل من صوّت لي، وممتن جدا لدعمكم".
وكان محمد النني لاعب أرسنال موجودا في قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل هدف للفريق الإنجليزي خلال الموسم الماضي، ورشح نادي أرسنال تصويبة الدولي المصري خلال مباراة الفريق في الدوري الأوروبي أمام دوندالك الأيرلندي.
🔥 𝗚𝗢𝗟𝗔𝗭𝗢! 🔥
A special strike from Mohamed Elneny 💥😱@ElNennY | #UEL pic.twitter.com/OzTsVcTmq7
— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 15, 2020
وجاء فوز النني بأفضل هدف بناء على تصويت الجماهير على أفضل 10 أهداف اختارها النادي ضمن الأفضل للاعبيه هذا الموسم، حيث حصل النني على نسبة 31% من الأصوات.