زلزال ضرب عالم كرة القدم.. رئيس برشلونة يكشف كواليس فشل تمديد عقد ميسي

أكد خوان لابورتا -رئيس نادي برشلونة- أن المفاوضات مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي انتهت والقرار اُتخذ تماما، ولا يمكن فعل أكثر من ذلك، ولا يوجد رجعة، مشددا على أن الفريق الكتالوني من دون "البولغا" سيستمر في النجاح وحصد الألقاب.

وأضاف -في مؤتمر صحفي- أن حقبة جديدة بدأت الآن وهي ما بعد ميسي ونريدها أن تكون ناجحة، وقال إننا "فعلنا الأفضل من أجل برشلونة".

وأوضح أن النادي الكتالوني كان يتمنى أن تكون بعض المرونة من رابطة الدوري الإسباني، ولكن الأخيرة لم "تمنحنا أي استثناء".

وقال إن "ميسي كان لديه عروض أخرى على الطاولة لكنه أراد البقاء، أيضا إذا كان عرضنا أدنى من وجهة النظر المالية، لم يكن يخلق أية مشكلة بالنسبة له. بذل ليو الكثير من الجهود المالية للبقاء هنا، وتم الاتفاق على العقد معه، ميسي سهّل الأمور علينا، ولكن الليغا لم تكن مرنة".

وأضاف "حاولنا كل شيء ممكن من أجل أن يستمر ميسي، في إطار المسألة الاقتصادية للنادي، ووصلنا لاتفاق مع ميسي، ولكن بسبب مشاكل النادي المالية، لم نتمكن من إتمام العملية، سقف الرواتب هو الذي منعنا من ذلك، لا نريد أن نتحدث من هو مذنب، لن نتحدث عن قرارات قديمة خاطئة في النادي".

وتابع "كلنا نحاول حل المسألة الاقتصادية ولكن حتى من دون ميسي ليس هنالك هامش كبير للتعاقدات أو الرواتب، الهامش ضئيل جدا حتى من دون ميسي، كان علينا تقليص الرواتب كثيرا، لكننا وجدنا الحلول".

و"إذا وافقنا على عرض الليغا، كان الأمر سيحسن الأمور المالية، لكن كما قلت مرة أخرى لا يمكن المخاطرة بمستقبل النادي الكتالوني، لأنه سيضر بعد 50 عاما.. نشعر بحزن كبير لكن كان يجب اتخاذ القرار"، وفق قوله.

وكان برشلونة استنكر -أمس الخميس- اتفاقا يتضمن استثمارات بمليارات الدولارات وتقاسما للإيرادات بين رابطة الدوري الإسباني وشركة "سي في سي" (CVC) للأسهم الخاصة.

وقال برشلونة -في بيان أمس- إن "العملية التي أُعلن عنها لم تتم مناقشتها بشكل كاف مع الأندية (مالكة الحقوق التلفزيونية) وإن المبلغ لا يتوافق مع سنوات المدة، والاتفاق سيؤثر على جزء من حقوق النادي السمعية والبصرية خلال 50 عاما.. يعبر برشلونة عن دهشته من الاتفاق الذي تقوده رابطة الدوري الإسباني؛ حيث لم تأخذ آراء أندية -منها برشلونة- في الاعتبار.. مع ميسي سقف الرواتب 110%، أي يتجاوز الحد، بدون ميسي الآن سقف الرواتب 95%، اي الهامش لدينا الآن ضئيل 5%".

وخلص لابورتا "الذي منعنا من تجديد عقد ميسي، هو سقف الرواتب ومداخيل النادي، حاولنا إيجاد الحلول، لكن سقف الرواتب لدينا عال جدا مقارنة بالمداخيل وهذا ما أثر علينا.. كان علينا أن نقلل الرواتب من أجل تجديد ميسي، حاولنا أن نتحدث مع اللاعبين، لكن الأمر لم يكن سهلا أبدا؛ لأن هنالك عقودا، بعض اللاعبين قبلوا وآخرون رفضوا، هذا بكل صراحة. وحاولنا إيجاد طرق أخرى من أجل إتمام هذا التجديد؛ لكن الأمر لم يكن متاحا او ممكنا، الوضع كان صعبا جدا وخطيرا على النادي".

وختم رئيس "البلوغرانا" "تحدثت مع قادة الفريق عبر الهاتف والجميع كان يريد استمرار ميسي، أمر محزن جدا خروج ميسي، لكن في بعض الأحيان عليك اتخاذ قرارات من أجل مستقبل النادي".