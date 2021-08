رحيل ميسي عن برشلونة يفتح أبواب الشهرة لأندية مغمورة وفنانين مبدعين

أشعل إعلان رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي -عن نادي برشلونة الإسباني- مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار حماس جماهير كرة القدم حول العالم.

وشكل الخبر الصادم لجماهير النادي الكتالوني فرصة لأندية مغمورة سعت للاستفادة من الزخم الإعلامي، فيما ترجم عدد من الفنانين المبدعين انشغالات الجماهير العاشقة للنجم الأرجنتيني إلى أعمال فنية.

وعلّق أحد الأندية الإنجليزية المغمورة على تغريدة برشلونة قائلا "مرحبا ليو، سمعنا أنك متاح للتعاقد مع فريق جديد".

Hello, Leo 👋 We hear you're available to sign for a new club 👀 https://t.co/zZzmshfEwM — AFC Rushden & Diamonds (@AFCRD) August 5, 2021

وكتب نادي غيسلي الإنجليزي "هل تحب دوري الرابطة الوطنية الشمالية ببريطانيا يا ميسي؟ إذا كان الأمر كذلك، فهناك عقد جاهز لك من النادي، نراك قريبا.

✍️ | Fancy the Vanarama National League North Lionel? If so there's a contract ready for you at Nethermoor, see you soon. #GAFC #GuiseleyTogether https://t.co/T2oQ8cuITw — Guiseley AFC (@GuiseleyAFC) August 5, 2021

في حين، عرض أحد الأندية الأميركية المغمورة على النجم الأرجنتيني التدرب معه، بالقول "مرحبا ميسي، إذا كنت مهتما ، فنحن نجري تجارب مفتوحة هذا الخريف، وإذا تقدمت الأمور، فسنقوم بتسجيلك للموسم الجديد".

Hey if you’re interested, we are having open tryouts this fall. If things progress we will sign you for the @USLLeagueTwo season! #messi #leomessi https://t.co/GMWvSxbWaf — Morris Elite SC (@morriselite) August 5, 2021

وانضمت أندية -مثل كبينتلي الإيرلندي ويونيون أوماها الأميركي وركسهام الويلزي- إلى السباق للتعاقد مع ميسي، فقال معلق كرة القدم البريطاني كالوم ويليامز "سيتواصل كل دوري وفريق على كوكب الأرض (حتى أولئك الموجودين على المريخ) اليوم مع ممثلي ميسي".

Hey Leo – fancy a game at Stradbrook or Kilbogget Park

⚪️🟢 ⚽️ 🥅 https://t.co/N83N95sgWz — Cabinteely FC (@Cabinteely_FC) August 5, 2021

Following today’s announcement we can now officially reveal the identity of ‘Trialist M’ 🔴⚪️ #WxmAFC https://t.co/xEz0qXxLri — Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) August 5, 2021

من جانب آخر، تفاعل فنانون تشكيليون ورسامون مع الإعلان عن رحيل ميسي بطريقتهم الخاصة.

ونشر أحد الفنانين المتخصصين بالرسم على الرمل -على حسابه بموقع إنستغرام- مقطع فيديو يظهر رسمه لميسي بالرمل، حيث ظهر نصف وجه النجم الأرجنتيني بشكله الطبيعي والنصف الآخر كان مظللا باللون الأسود، معلقا عليه "إلى أين سيتجه ميسي؟".

ورسمت فنانة أخرى -متخصصة بالرسم بحبات الأرز الملونة- النجم الأرجنتيني بقميص نادي برشلونة، وكتبت في تعليقها على منشورها بموقع إنستغرام "ميسي يرحل عن برشلونة".

بدوره، شارك رسام الكاريكاتير الفلسطيني محمود عباس بصورة رسمها لميسي وهو يرتدي شارة قيادة فريق برشلونة ويصرخ فيها، معلقا عليها "انتهاء حقبة ميسي مع برشلونة".