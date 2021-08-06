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رحيل ميسي عن برشلونة يفتح أبواب الشهرة لأندية مغمورة وفنانين مبدعين

6/8/2021

أشعل إعلان رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي -عن نادي برشلونة الإسباني- مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار حماس جماهير كرة القدم حول العالم.

وشكل الخبر الصادم لجماهير النادي الكتالوني فرصة لأندية مغمورة سعت للاستفادة من الزخم الإعلامي، فيما ترجم عدد من الفنانين المبدعين انشغالات الجماهير العاشقة للنجم الأرجنتيني إلى أعمال فنية.

وعلّق أحد الأندية الإنجليزية المغمورة على تغريدة برشلونة قائلا "مرحبا ليو، سمعنا أنك متاح للتعاقد مع فريق جديد".

وكتب نادي غيسلي الإنجليزي "هل تحب دوري الرابطة الوطنية الشمالية ببريطانيا يا ميسي؟ إذا كان الأمر كذلك، فهناك عقد جاهز لك من النادي، نراك قريبا.

في حين، عرض أحد الأندية الأميركية المغمورة على النجم الأرجنتيني التدرب معه، بالقول "مرحبا ميسي، إذا كنت مهتما ، فنحن نجري تجارب مفتوحة هذا الخريف، وإذا تقدمت الأمور، فسنقوم بتسجيلك للموسم الجديد".

وانضمت أندية -مثل كبينتلي الإيرلندي ويونيون أوماها الأميركي وركسهام الويلزي- إلى السباق للتعاقد مع ميسي، فقال معلق كرة القدم البريطاني كالوم ويليامز "سيتواصل كل دوري وفريق على كوكب الأرض (حتى أولئك الموجودين على المريخ) اليوم مع ممثلي ميسي".

 

من جانب آخر، تفاعل فنانون تشكيليون ورسامون مع الإعلان عن رحيل ميسي بطريقتهم الخاصة.

ونشر أحد الفنانين المتخصصين بالرسم على الرمل -على حسابه بموقع إنستغرام- مقطع فيديو يظهر رسمه لميسي بالرمل، حيث ظهر نصف وجه النجم الأرجنتيني بشكله الطبيعي والنصف الآخر كان مظللا باللون الأسود، معلقا عليه "إلى أين سيتجه ميسي؟".

ورسمت فنانة أخرى -متخصصة بالرسم بحبات الأرز الملونة- النجم الأرجنتيني بقميص نادي برشلونة، وكتبت في تعليقها على منشورها بموقع إنستغرام "ميسي يرحل عن برشلونة".

بدوره، شارك رسام الكاريكاتير الفلسطيني محمود عباس بصورة رسمها لميسي وهو يرتدي شارة قيادة فريق برشلونة ويصرخ فيها، معلقا عليها "انتهاء حقبة ميسي مع برشلونة".

 

المصدر : وكالة سند

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