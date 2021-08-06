ضم ميسي وإبقاء مبابي.. سان جيرمان والخلطة السحرية

بات باريس سان جيرمان، هو المرشح الأول والأوفر حظا للظفر بخدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي أعلن برشلونة رحيله عن الفريق الذي وصل إليه فتى بعمر 13 عاما.

ومنذ لحظة إصدار "البرسا" بيان "الرحيل"، تواصل خورخي ميسي والد ووكيل أعمال ليو، مع الفريق الباريسي.

وسأل خورخي، سان جيرمان إذا كان الأخير، في وضع يسمح له بالتعاقد مع نجله.

ولكن سان جيرمان، ليس الفريق الوحيد الذي تم التواصل معه، فتشلسي أيضا مهتم بالتعاقد معه وكذلك مانشستر سيتي.

والحقيقة أن الاتصال بسان جيرمان تم بالفعل وجرت المناقشات، ولكن ردهم على والد ميسي، لا يعني أن كل شيء على ما يرام وأن الصفقة ستمضي قدمًا، إذ أكد الفريق الفرنسي أنه يحاول إيجاد طريقة تسمح له بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني، مع الاحتفاظ أيضًا بالفرنسي كيليان مبابي.

إنهم يعلمون أن الطريقة الوحيدة للتوقيع معه، هي الحصول على المبلغ نفسه مقابل استخدام صورته، وقد علمت "ماركا" الإسبانية أنهم يعتقدون أنهم يحتاجون إلى الحصول على 100% -أو ما يقرب من ذلك- من صورته حقوقا.

وأفادت "ماركا"، أمس الخميس، بأن باريس سان جيرمان يواجه ديونا بقيمة 200 مليون يورو هذا الموسم، ويحتاج إلى بيع لاعبين، لكن رئيس النادي، ناصر الخليفي يريد الاحتفاظ بمبابي بالإضافة إلى التعاقد مع ميسي.

ويعلم الخليفي أن اللاعبين يجب أن يغادروا، وحتى الآن لم يرحل سوى الهولندي ميتشل باكر، إلى باير ليفركوزن مقابل 7 ملايين يورو فقط.

وتتمثل خطة سان جيرمان الحالية في عرض المزيد من اللاعبين للبيع، ويعتقد أنه سيكون قادرا على جني الأموال من بيع لاعبيه، ولكن لا يوجد أي لاعب يرغب في المغادرة.

وقد يؤثر وصول ميسي المحتمل إلى العاصمة الفرنسية، على الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، الذي جدد عقده للتو في "حديقة الأمراء".

وأسرع حل للنادي هو طرح مبابي في السوق.

من جانبه، رفض رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، الحديث عن وجهة ميسي المقبلة، بعدما تم سؤاله اليوم الجمعة عن مدى علمه باهتمام باريس سان جيرمان بضمه.

وقال لابورتا "هذا يعود إليه، يجب عليك أن تسأله هو لن أجيب على هذا السؤال"، مضيفا "أنا لا أعلم شيئا عن هذا الأمر، لكن دائما ما كان يقال إنهم (باريس سان جيرمان) لديهم خيارات عدة".

وشرح لابورتا موقفه من رحيل ميسي الذي شكّل صدمة كبيرة، في مؤتمر صحفي، حيث أكد أن الإبقاء على اللاعب الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات كان سيعرض النادي لخطر في الـ50 عاما المقبلة.

وكشف رئيس النادي الكتالوني عن تقديم عرض لميسي لمدة 5 أعوام، وذلك في محاولة للبقاء ضمن حدود الإنفاق.

وأضاف "كنا نتفاوض لمدة شهرين، فالاتفاق كان جاهزا للتوقيع عليه لمدة عامين ودفع راتبه على مدى 5 أعوام، ثم انتقلنا لمرحلة الاتفاق على عقد لمدة 5 أعوام، الأمر الذي تقبله ليو".

وأوضح "النادي لديه تاريخ يتجاوز 100 عام وهو أعلى وأهم من أي لاعب حتى ولو كان الأفضل في التاريخ، وسنكون ممتنين له للأبد".