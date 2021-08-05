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شاهد- الإعلان خلال الساعات المقبلة.. ميسي باق مع برشلونة حتى 2026

ميسي سيوقع عقدا جديدا مع برشلونة لـ5 سنوات قادمة وفي السنوات الثلاث الأخيرة من العقد يمكنه اللعب في أميركا ويصبح سفيرا للنادي الكاتالوني (رويترز)
ميسي سيوقع عقدا جديدا مع برشلونة لـ5 سنوات قادمة وفي السنوات الثلاث الأخيرة من العقد يمكنه اللعب في أميركا ويصبح سفيرا للنادي الكاتالوني (رويترز)
5/8/2021-|آخر تحديث: 5/8/202102:16 PM (مكة المكرمة)

عاد ليونيل ميسي إلى برشلونة بعد أن أنهى إجازته، وأصبح النادي الكتالوني واثقًا الآن من توقيع عقده الجديد في غضون ساعات.

واتفق النادي واللاعب على الشروط منذ أسابيع، لكنه سيصبح رسميًا الآن بعد عودة اللاعب إلى المدينة. وبعد توقيع العقد، سيعود ميسي للتدريبات مع الفريق.

وسمحت عودته للبلوغرانا بتنفس الصعداء، بعد شائعات عن قرب رحيله عن الفريق، وعام من إعلان اللاعب عن نيته الرحيل عن الكامب نو.

وسيصدق ميسي على الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل 3 أسابيع، وسيلتزم السنوات الخمس المقبلة من مسيرته مع برشلونة مع بند جزائي في عقده يبلغ 350 مليون يورو. ومع ذلك، في السنوات الثلاث الأخيرة من عقده يمكنه أن يلعب في الولايات المتحدة ويصبح سفيرا للنادي الكاتالوني.

نهاية الإجازة

وعاد صاحب القميص رقم "10" إلى كاتالونيا بعد انتهاء إجازته التي أعقبت قيادته منتخب بلاده للفوز بلقب "كوبا أمريكا"، ومن المفترض أن يجتمع وكيله ووالده خورخي ميسي، مع إدارة الفريق الكتالوني لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق، مما يعني أن المسلسل التلفزيوني المطول سينتهي قريبا جدا.

ومن المتوقع أن يشارك ميسي مع برشلونة في كأس "خوان غامبر" يوم الأحد المقبل.

ولم يكن الاتفاق ممكنًا لولا خفض ميسي لراتبه بمقدار النصف، والمساعدة الاقتصادية التي تلقاها الفريق من الليغا عبر صندوق الاستثمار الأمريكي (CVC).

ورغم ذلك، لا يزال برشلونة يعمل على تخفيض فاتورة رواتبه بشكل أكبر كما هو مطلوب من الليغا.

ونتيجة لذلك، سيحتفظ برشلونة والليغا بأحد اللاعبين الأكثر قيمة في العالم. وسيبدأ ميسي -الحائز على 6 كرات ذهبية و6 أحذية ذهبية- موسمه الـ18 في الليغا، إذ يتطلع إلى تعزيز مكانته في سجلات الأرقام القياسية.

المصدر : ماركا

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