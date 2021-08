حثّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الشباب على إكمال دراستهم الأكاديمية وعدم التخلي عن حلم التخرج في الجامعة؛ وذلك خلال تقديمه 24 منحة دراسية بإحدى الجامعات الإيطالية لجمهور متابعيه على مواقع التواصل.

وأعلن رونالدو -عبر منشور شاركه على حساباته الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء- عن تقديمه 24 منحة دراسية في إحدى الجامعات الإيطالية الخاصة، في خطوة منه لدعم وتشجيع الشباب على التعلّم الجامعي.

وقال مهاجم يوفنتوس الإيطالي -مخاطبا متابعيه- "لا تتخلوا عن حلم التخرج، يسعدني التبرع بهذه المنح وسأكون فخورا بدعم دراستكم".

Don't give up on the dream of graduating! Take part in the selection for the 24 eCampus scholarships that I am happy to donate. Send your application by 12 September on https://t.co/gmrmBy6oey. I will be proud to support your studies! @uni_ecampus pic.twitter.com/NAf5IHosEh — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 4, 2021

ولاقى منشور رونالدو على إنستغرام أكثر من 2 مليون إعجاب، فيما تفاعل معه عدد كبير من المتابعين على حسابه بموقع تويتر، مشيدين بما يقدمه النجم البرتغالي خارج الملعب.

ووصفه مغردون بأنه "بطل حقيقي داخل وخارج الملعب"، فيما رأى آخرون أنه بهذه المنح يحث على الاهتمام بالدراسة وإكمال التعليم.

wow yet my graduation dream might see the light I am very enthusiastic https://t.co/Fffkt6VjKp — Abanos James (@AbanosJ) August 4, 2021

Wonderful human being. One of the best out there. God bless you https://t.co/2quHr70I0U — Rocky89 🇸🇱 (@rakaraza180) August 5, 2021

Alright my GOAT I have to definitely study but would be a pleasure if I study from Portugal https://t.co/axjAkeCNC9 — MICHEAL BOLTON AYEBS (@MichealAyebs) August 4, 2021