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رونالدو يقدم لجمهوره منحا دراسية في جامعة إيطالية

رونالدو يقدم منحا دراسية سنوية (مواقع التواصل)
رونالدو يقدم منحا دراسية سنوية (مواقع التواصل)
5/8/2021-|آخر تحديث: 5/8/202111:31 PM (مكة المكرمة)

حثّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الشباب على إكمال دراستهم الأكاديمية وعدم التخلي عن حلم التخرج في الجامعة؛ وذلك خلال تقديمه 24 منحة دراسية بإحدى الجامعات الإيطالية لجمهور متابعيه على مواقع التواصل.

وأعلن رونالدو -عبر منشور شاركه على حساباته الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء- عن تقديمه 24 منحة دراسية في إحدى الجامعات الإيطالية الخاصة، في خطوة منه لدعم وتشجيع الشباب على التعلّم الجامعي.

وقال مهاجم يوفنتوس الإيطالي -مخاطبا متابعيه- "لا تتخلوا عن حلم التخرج، يسعدني التبرع بهذه المنح وسأكون فخورا بدعم دراستكم".

ولاقى منشور رونالدو على إنستغرام أكثر من 2 مليون إعجاب، فيما تفاعل معه عدد كبير من المتابعين على حسابه بموقع تويتر، مشيدين بما يقدمه النجم البرتغالي خارج الملعب.

ووصفه مغردون بأنه "بطل حقيقي داخل وخارج الملعب"، فيما رأى آخرون أنه بهذه المنح يحث على الاهتمام بالدراسة وإكمال التعليم.

 

 

المصدر : وكالة سند

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